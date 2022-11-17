馬國明湯洛雯愛巢任睇無私隱　搬運公司曝光內部照惹粉絲不滿鬧爆

馬國明 (馬明) 與湯洛雯 (靚湯) 自拍拖以來一直愛得甜蜜，兩人至今已經拍拖兩年多，已多次傳出婚訊。早前馬明出席《無綫節目巡禮2023》時，就透露有計劃明年迎娶靚湯，與女友有共識旅行結婚。而兩人現時亦已過住婚前的同居生活，爭取時間享受二人世界。馬明今年8月出席公開活動時因為衣服上沾滿貓毛，而自揭與靚湯於將軍澳同居，兩人的同居生活相處得十分融洽，更是從未嗌交，在朝夕相對下感情火速升溫。

馬明與靚湯過住同居生活。

馬明雖然公開了他與靚湯的同居關係，但注重私隱的兩人並未有曝光愛巢。然而，日前有搬運公司就於社交網貼出多張被指是馬明屋企的室內照片，令馬明與靚湯的愛巢曝光了。其中一張相是馬明豎起拇指與粉絲的合照，該搬運公司留言寫道：「今日好開心，可以幫到馬國明先生搬屋，祝你新居入伙大吉，生活愉快。」照片中可清楚看到馬明寓所內部環境。而這些照片見街後，即引起網民激烈熱論，有粉絲對此大感不滿，鬧爆該搬運公司此舉侵犯了馬明與靚湯的私隱，又指是兩人是變相「被賣廣告」。

不過馬明回覆傳媒時就表示不介意粉絲把與他的合照放上社交網，認為是別人欣賞自己才會要求合照，亦不覺得搬屋照被公開似幫人賣廣告。而靚湯就表示沒有回應。

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