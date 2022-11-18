超能使者｜網友估劉佩玥擁極強超能力虛構全家　實力媲美緋紅女巫

劇集上半段阿鏈（陳展鵬飾）與妻子淑敏（劉佩玥飾）還在拉拉扯扯，豈料下半段劇情即驚現兩大轉折位！

25集無綫台慶劇《超能使者》已播出超過一半，劇情反轉再反轉，可謂高潮迭起，劇集上半段阿鏈（陳展鵬飾）與妻子淑敏（劉佩玥飾）還在拉拉扯扯，豈料下半段劇情即驚現兩大轉折位！網友大膽推想劉佩玥是幕後BIG BOSS，異能甚至與紅女巫同LEVEL﹗

阿鏈屋企黐餐的Q姨（唐詩詠飾），驚見對方家中空無一人兼阿鏈與「空氣」對話，之後Q姨再查出阿鏈弟弟孝添（黃庭鋒飾）原來早因挪用公款成為階下囚！

首先是到阿鏈屋企黐餐的Q姨（唐詩詠飾），驚見對方家中空無一人兼阿鏈與「空氣」對話，之後Q姨再查出阿鏈弟弟孝添（黃庭鋒飾）原來早因挪用公款成為階下囚！兩大驚人發現均令之前的劇情變得「撲朔迷離」，有網民推測阿鏈有精神病，更有人估計「黑化」淑敏以超能力令阿鏈產生幻覺。不少人估劉佩玥是幕後BIG BOSS，有網民仲留意到她有幾集髮色變成了紫色，猜想有Mind Control（心靈控制）的超能力，操控了陳展鵬去殺人，又操控了他有關家人的記憶，猶如緋紅女巫用混沌魔法構造出西景鎮（Westview），幻想自己與幻視在此結婚產子過着理想閒適的鄉村生活。

不少人估劉佩玥是幕後BIG BOSS。

昨晚另一值得推介高潮位，是淑敏與前度Stanley（郭子豪飾）於街頭親熱遭阿鏈撞破，惱羞成怒的她竟向阿鏈發爛渣瘋狂投訴，怪責奶奶（程可為飾）長期逼她食藥生仔之餘，又痛斥老公收入少但仍堅持幫細佬還債云云，淑敏邊哭邊說：「我出到去畀啲Friend笑呀！你有冇諗過我感受呀？！我對住你哋成家真係好辛苦、好大壓力，我真係頂唔順喇！」期間淑敏更遭阿鏈踢爆曾墮胎，雖然二人一度鬧得很僵，但淑敏最終還是經不起阿鏈一再懇求，暫時擱置離婚念頭……不少網民看畢大讚阿Moon好戲：「愈來愈有戲味，內心戲更佳」、「值得開部劇畀Moon」。

淑敏同Stanley親熱被老公撞破，之後仲扮無辜向老公解話。

劉佩玥有幾集髮色變成了紫色，猜想有Mind Control（心靈控制）的超能力，操控了陳展鵬去殺人。

對於網民正評，阿Moon笑言：「聽到大家鍾意我都好開心 ，我會繼續努力。」問到要由「模範太太」突變成「陰謀人妻」是否很考演技時，她說：「因為唔想做到慘情戲咁，所以一路要壓抑住自己嘅感覺去演，直到最後先大爆發宣洩不滿。其實攤牌一幕Jazz都好緊張，好彩有佢同導演，仲有展鵬、郭子豪兩位好對手，加上所有嘢配合得好好，令我好相信角色嘅遭遇而真心地投入咗。」

之前劉佩玥喺於生命受威脅時仲離奇地展現魅惑眼神。

對於被指是Final Boss，Moon大賣關子謂：「好多人問我係咪喺幕後操控阿鏈，我只可以講淑敏唔淨係一個妻子，仲會影響阿鏈將來嘅發展。」Moon續指阿鏈夫婦的驚天大秘密將於今（18日）晚終極揭盅，並笑言終可鬆一口氣：「啲人瘋狂問我角色身世，但我把口好密，連爹哋媽咪都冇講，終於好快唔使守秘密喇！」