郭富城疑不滿一家聚餐被偷拍　霸氣護妻女竟遭對方人身攻擊

郭富城（Aaron）與太太方媛（Moka）結婚以來一直恩愛，兩人育有兩個寶貝女，一家四口幸福美滿，Aaron每次接受訪問提及家人時更一臉幸福，羡煞旁人！日前有網民在一間餐廳偶遇Aaron一家，同行的還有方媛的父母，一家六口顯得相當溫馨，該網民在社交平台Post出一系列照片，但留言就似乎不太禮貌：「見到本人好失望，好矮哦，超矮的那種，方媛真的好瘦、好嬌小，咱就是說已生了兩娃的身材還是那麼辣，無敵了！」



郭富城（Aaron）與太太方媛（Moka）育有兩個寶貝女Chantelle及Charlotte，對老婆寵愛有加的他更將方媛的父母接到香港定居。（微博@郭富城）

有網民在一間餐廳偶遇Aaron一家，但就不斷用「矮」來形容Aaron，事件曝光後掀起網民熱議。（影片截圖）

相中所見Aaron與家人在餐廳的包房食飯，正準備離開時，網民突然衝上前拍攝，此舉似乎激怒了Aaron，見他將方媛及女兒擋在身後，用手指着拍攝者，似乎在警告對方。最後Aaron護着細女Charlotte離開，而方媛就拖着大女Chantelle緊隨其後，Chantelle還看了一眼拍攝者，雖然她戴着口罩，但仍可見她眼大大，十分可愛。

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不過該網民偷拍Aaron一家用餐，還不斷用「矮」來形容Aaron，事件曝光後掀起網民熱議，不少網民都認為拍攝者是因為不滿被Aaron拒絕，才作出人身攻擊報復對方，但大家都一面倒站在Aaron一邊，紛紛留言指責拍攝者太過分：「你有哪一樣比得上他」、「尊重別人等於尊重自己」、「偷拍還攻擊人家，小心人家告你」、「你才失敗」！其實Aaron同方媛一向都好保護兩個囡囡，從不公開寶貝女的正面相，當日他應該是不想囡囡的私隱被公開才會怒指拍攝者，但幸好雙方沒有發生進一步衝突。

Aaron同方媛一向都好保護兩個囡囡，從不公開寶貝女的正面相。（微博@方媛Moka）