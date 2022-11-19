盤點無綫失禮主持　貓仔離奇爆喊、黃婉恩唔識讀馬時亨名字超尷尬

無綫娛樂台主持賴彥妤(Vivienna)日前在活動訪問時，雖然霸到靚位企郭富城旁邊，但因為未有留心對方提到「會帶小朋友同屋企人睇燈飾」，所以五秒後問城城「會唔會帶埋小朋友……」唔少網民認為賴彥妤唔尊重受訪者，亦有網民認為現場環境嘈雜，導致賴彥妤聽得唔夠清楚。



賴彥妤訪問完姜麗文後，事後有在IG道歉。（影片截圖）

作為娛樂新聞外景主持，賴彥妤執生能力確係有待提升，其實早在今年5月，賴彥妤曾在活動後訪問姜麗文時，提到「母親節快到了，你剛剛回到香港，有沒有計劃如何跟媽咪慶祝？」而姜麗文當時就話「母親節會跟爸爸一齊慶祝，爸爸有數年是單親，今年因為爸爸在香港，所以會在哥哥的家煮好吃的給他，而且我都會DIY禮物送給他。」事實上，姜麗文的父母秦沛和梁盛子早於她1歲時已離異，她曾透露爸爸為爭取撫養權而花盡全副身家，並一手湊大她和哥哥姜文杰。好明顯賴彥妤完全無做功課。

黎寬怡（貓仔）一喊成名。

同樣係出位主持，仲有《東張西望》嘅黎寬怡（貓仔），她曾訪問張衛健時突然爆喊，令受訪中的張衛健也忍不住停下問：「我見你眼泛淚光，咩事呀？」貓仔當時就解釋：「我笑到標咗眼淚但又唔好意思收返入去。」後來貓仔越喊越厲害，張衛健仲安慰叫佢唔使咁緊張。

喊到連胡家欣都講咗句「又喊?」

容易落淚嘅貓仔，訪問吳卓羲、黃宗澤、馬德鐘等人時，一roll機已經勁high：「呢個《衝上雲霄》嘅場景又出現喇！好經典啊！」吳卓羲即刻講笑：「得你一個興奮咋」之後佢問眾人有否瘋狂自拍，馬德鐘表示影咗幾張，而吳卓羲、黃宗澤就話「本身電話無相機功能」、「大家其實都好冷漠」，聽完兩位嘅答案，貓仔突然爆喊，搞到場面一度尷尬，而胡定欣就講咗句「又喊？」

貓仔訪問葉童時，指「導演搵你唔係因為你嘅演技」，搞到葉童都「吓」咗一聲。

為影合照，完全唔理前輩白彪。

繼續又係貓仔，喺《萬千星輝頒獎典禮2020》完騷後，黎寬怡訪問獲「最佳男配角」嘅白彪期間後，為咗同《東張》眾人影合照而9秒9閃人，淨低前輩白彪呆企鏡頭前，之後更擰轉頭跟黎寬怡一齊跑，搞到要攝影師出口叫住「彪哥！彪哥！彪哥……」先停落嚟回頭。

容羨媛興奮吹捧蔣家旻強姦戲 ，搞到對方勁尷尬。

另一《東張》主持容羨媛（Fion），早前訪問《美麗戰場》蔣家旻和李成昌，開場白竟然係興奮笑笑口咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」劇中被強姦嘅蔣家旻顯得大為尷尬，並謂「其實被人強姦都唔係好好受。」

陳約臨做完東奧之後，被TVB雪足大半年。

去年張家朗在東奧為港奪金，被無綫派往日本東京作現場採訪嘅主持陳約臨陷入失控狀態。「我我我……我真係好鍾意你！點算呀？」、「我要改口叫你做『金』家朗！」、「頭先做Live時問香港市民想對你做啲咩，佢哋叫我畀個飛吻你。」事後，陳約臨堅稱提問無問題，但之後又親筆寫道歉信。

黃婉恩的IG有不少靚相。（Instagram/@yancy）

要數經典，又點少得無綫（TVB）娛樂新聞主播兼2020年落選港姐黃婉恩（Yancy），她採訪馬時亨主持節目《馬時亨名人堂》錄影時鬧出笑話，有關直播片段亦上載至TVB娛樂新聞台YouTube頻道。片中，拎起咪牌的黃婉恩向馬時亨發問：「今日都想知道點解『馬善行』會邀請……」馬時亨一聽就覺得不對路並立即反問：「馬咩？」當黃婉恩再講「『馬是行』」時，馬時亨又忍不住謂：「咪咪咪，講錯名，你連名都講錯，哈哈哈……你一定要Cut咗佢。」之後，黃婉恩便以「馬生」來稱呼馬時亨化解尷尬，豈料輪到叫不出節目嘉賓林子祥名字：「想知道馬生點解邀請……er、er、er、er、er……特別嘉賓嚟呢？」未知是否驚魂未定。另外，黃婉恩以普通話訪問兩人時，不但將「訪問」講成「訪悶」，更把「有沒有」講成廣東話「有冇」、「演唱會」講成「煙嗆會」，相當失威。