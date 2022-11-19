陳祉妤嫁許濤成TVB主席夫人　婚後養尊處優低調慶祝49歲生日

名模陳祉妤（Balia）（原名陳沛嘉）在2020年與電視廣播有限公司（TVB）董事局主席許濤入紙排期結婚後，一躍成為TVB主席夫人，而Balia在消息曝光後即停用Facebook帳戶，IG亦改為私人帳號，變得非常低調，私隱工夫做到足，不過其實她亦有不時在微博分享日常生活。早前Balia迎來49歲生日，她Post出一系列慶生照，身穿紅色衫襯牛仔褲的Balia打扮大方得體，保養得宜的她皮膚緊緻，狀態大好，風采不減當年！



早前Balia迎來49歲生日。（微博@陳祉妤BaliaChan）

Model出身的Balia曾被列入香港十大名模之一，外形出眾的她更曾獲澳門小姐選美大賽季軍，2007年客串拍攝TVB劇集《珠光寶氣》，與陳豪有不少對手戲。事業順利的Balia，感情路卻不太順利，她曾與前藝人彭文堅有過一段婚姻，據知當年彭文堅曾陷入財困，但Balia都對他始終不離不棄，甚至在金錢上無條件支持他，可惜婚後男方多次被影到背妻偷食，最後這段婚姻僅維持了3年，兩人在2012年離婚收場。

Balia在2007年客串拍攝TVB劇集《珠光寶氣》，與陳豪有不少對手戲。（劇照）

曾經歷婚姻失敗的Balia近年只間中現身慈善活動，但一直甚少提及感情事，直至2020年與許濤再婚，再覓幸福，雖然兩公婆婚後極為低調，鮮少公開同框，但從Balia這兩年優哉遊哉的生活來看，婚後養尊處優的她經常在社交平台分享關於美食、行山或愛犬的趣事，不時相約好友聚會，低調過幸福生活。

兩公婆婚後極為低調，鮮少公開同框。（IG@sweetcil）