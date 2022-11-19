ERROR自爆96小時｜193淆底唔敢落水　邀P1X3L談出道後心路歷程

ViuTV節目《ERROR自爆96小時》一連3個星期日與觀眾見面，最新一集於明晚（20/11） 8時30分播出。以瘋狂作為賣點的「宇宙天團」ERROR，在各大綜藝節目中早已作出不少大膽嘗試，然而出道4年間經歷風吹雨打，身心俱疲的四子發覺需要重整步伐才可再有突破。有見及此，節目安排ERROR入住遊艇4日3夜，放下偶像身份休假，期間記錄他們日常生活中的平凡一面之餘，四子更被迫朝夕相對，一同面對出道以來的傷痕和衝突，從而互相治癒。



Dee玩wakesurf。

節目來到第二集，ERROR四子繼續進行水上活動，肥仔、Dee及保錡一大早即挑戰wakesurf。而以防193再次斷手，節目特別安排較靜態的潛水活動給他，並安排了專業教練現場指導。193穿上裝備準備下水之際，突然表示：「可唔可以俾我坐一坐先，坐低一分鐘，我而家好驚，點解會咁㗎？」被在場工作人員笑指此刻好像保錡在《花姐ERROR遊》不敢玩笨豬跳的情境，十分搞笑。

193突然不敢下水。

同樣由《造星》節目出道的男子組合P1X3L，今集以師弟的身份登場擔任嘉賓，與ERROR四子在島上露營。七人分工合作，193與Marco負責處理食材，肥仔、保錡及George就幫忙搭建營幕，Dee與Phoebus則負責執柴，期間眾人雞手鴨腳，笑料百出。之後各人談到出道後的心路歷程，P1X3L三子表示自覺成長不少，ERROR亦以師兄身份分享經驗，場面溫馨。