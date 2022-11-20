曾志偉終儲齊四大天王亮相無綫騷　網民評郭富城最賣力呢位最Hea

自曾志偉上任成為香港無綫電視總經理之後，憑住他在演藝圈的超強人脈關係，TVB不少大型節目都邀得巨星出席，就連已多年沒有現身TVB的四大天王都被他集齊了。四大天王在志偉的力邀之下先後於各個大騷擔任表演嘉賓，打頭陣的是劉德華於2021年7月為TVB與香港電台首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》主持揭幕儀式，除了唱自己的經典金曲，還與一眾新生歌手炎明熹、姚焯菲同台演出。

繼而便到張學友於2021年9月為《香港小姐競選2021》獻唱了新歌加經典金曲合共4首歌。再來就是黎明今年9月為《2022年香港小姐競選》的紅館騷上獻唱新歌《一生幸福》。壓軸就是郭富城昨晚 (11月19日) 為TVB的55周年萬千星輝賀台慶上勁歌熱舞，在台上唱跳三首經典金曲。

網民對於志偉真的集齊了四大天王感到興奮，因為四大天王已闊別無綫多年，難得可以再在電視上欣賞四位在台上的現場演出。網民又評價四大天王的表現，當中華仔與學友均是水準表現，一貫實力的發揮。郭富城則毫無疑問是四人入面最落力演出的一位，57歲的城城在台上賣力唱跳，活力十足魅力四射，令台上全場觀眾High爆企起身跟他「動起來」，城城跳到身水身汗，連臉上都佈滿汗水，足見他確是傾盡全力去表演。

點擊重溫四大天王重返無綫的演出：

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至於黎明就被評為最Hea的一位，只唱了一首新歌便匆匆離場，出場僅有短短3分鐘，無論與台上台下均完全零交流，甚至有網民質疑他有咪嘴之嫌。

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