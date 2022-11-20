林作戀情疑亮起紅燈　女友裕美爆seed怒插：我將10倍奉還

林作與女友裕美的關係由一開始不被外界看好，到現在經已拍拖4年，偶爾會隔空耍花槍。雖然戀情看似甜蜜，但林作曾試過因工作太忙碌忽略裕美，最後淪落到要公開向女友道歉，並許下13個承諾，先成功哄到裕美原諒他。不過，近日林作又再次激嬲女友，又在IG出POST向裕美道歉，不過今次裕美就爆seed鬧爆林作講話不算數，揚言要林作10倍奉還，二人戀情疑似亮起紅燈。



林作再上載與裕美吃飯的照片，更向對方許下13個承諾，揚言如果再做錯，便會賠償1000萬。（IG圖片）

林作表示吵架起因是直播期間失言，口賤駁嘴被裕美怒斥，之後雙方僵持12小時，更指嘈到差點報警！林作又再次激嬲女友，隨即在Ig 認衰仔，表示：「我愛你，美美！我天生嘴賤！但我其實人很好，很愛你！」仲承諾會繼續努力，做更好的人。不過睇得出裕美今次成肚火，她在IG底下留言鬧爆林作：「以上條例，你一樣都做唔到，換來一句，吹呀，我就係咁，做人當然要自私。仲問我邊個教我做人咁天真，」裕美仲話林作份人孤寒，連平日邊個請食飯都要討論一番，絕對不信他會賠一千萬，最後爆seed怒插林作：「男人講嘢狗up當秘笈，我接受不了人講過唔算數，做唔到就唔好應承，這是做人的責任。而我講過你對我唔好，我將10倍奉還，我講得出做得到！」鬧到咁盡，二人戀情似乎亮起紅燈。

長文如下：

以上條例，你一樣都做不到，我信你(但絕不會信你做唔到會賠1千萬，平日邊個請食飯都要商討一輪），信你有心，主要岀於一個情字，及你誠意拳拳既眼神，你自行例岀所有規條(無人迫你的)，懇請我相信，到頭來做唔到，換來一句「吹呀！我就係咁，做人當然要自私」仲問我邊個教我做人咁天真？你岩！我最天真就係信你講野！你想威，想贏，我成全你！ @jolamchok 林生，有D野講左是收不回的。你話自己多麼獨特，其他男人都不及你，只因你太自戀，與現實不符。再者你是才子，沒有東西你學不會，主要是你覺得唔重要，自然唔上心。男人講野，狗up當秘笈無需費力，講，有誰不會。我接受不了人講過唔算數，做唔到就唔好應承，這是做人的責任。而我講過你對我唔好，我將10倍奉還，我講得出便做得到！希望以身作則，願你知道什麼是講過要算數。