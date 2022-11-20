東張西望｜阿Bob林盛斌杯奶愈飲愈大　監製話幕後黑手原來係佢？

今日（20日）的《東張西望》講到昨日（19日）是無綫台慶的大日子，全台總動員出席這項盛事，連TVB出身的天王郭富城亦特地抽空回娘家表演，勁歌熱舞3首歌。貴為天王的郭富城當然有不少小粉絲，大家都趁郭富城回娘家表演而紛紛上前打卡留念。除了郭富城外，更有一班鮮有在電視上出現的藝人出現，例如：《香港81》系列的「牛頭角順嫂」及「陳積」驚喜現身，此外大會更安排了趣劇的演出。

城城好型！（影片截圖）

TVB台慶｜《香港81》牛頭角順嫂驚喜現身 陳積聲線沙啞令人擔心

顏國樑聲迫沙啞 (節目截圖)

趣劇由林盛斌（阿Bob）及陳嘉慧做拍擋，二人表演拍廣告，但因為陳嘉慧講錯對白狂NG，導致重拍要阿Bob飲足五杯牛奶，最後一杯更是「珍寶」份量。阿Bob仍然敬業樂業的喝完五杯牛奶，雖然最後一杯他邊飲邊噴奶，但獲得到不少的掌聲。

台上狂飲足足5杯牛奶，其中一杯更異常大杯，一度邊飲邊嘔奶。（林盛斌IG）

阿Bob在事後接受《東張西望》訪問時問監製是不是玩他？但監製立即耍手擰頭的表示不是他的主意：「其實我話唔好咁對阿Bob，但嘉樂（錢嘉樂）話唔得愈來愈大杯！」當眾人尋找錢嘉樂這個幕後黑手時，錢嘉樂已經逃之夭夭。阿Bob亦話：「唔緊要啦，最緊要大家睇得開心！」可見阿Bob的情商之高。