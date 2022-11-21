蘇皓兒馬志威期待用元宇宙到熊本旅遊 進入虛擬世界體驗不同境界

馬志威蘇皓兒一講旅行，即刻講唔停，蘇皓兒更期待用虛擬身份旅行。（葉志明攝）

雖然香港政府推出0+3政策，不少市民已外出報復式旅行，但機票貴、打工仔假期又未必多，令很多人未外出遊玩，不過現在科技發達，透過元宇宙技術，亦可以有不同旅行體驗，藝人馬志威、蘇皓兒亦希望用元宇宙方式旅行，特別是香港人最愛的日本。

元宇宙興起，令更多人可以用虛擬身份旅遊。

VEX 與日本熊本縣政府及株式會社旭通DK攜手合作，透過元宇宙技術可以參觀熊本城、水前寺成趣園、火の国まつり、三角西港。馬志威表示吸引：「我哋唔需要真係飛去嗰到，就睇到名勝又睇到櫻花，有時我哋去旅行未必夾到，地點、時間又未必得，我覺得呢個體驗幾特別起麻慳到搭飛機時間，」而蘇皓兒就覺得用虛擬身份旅遊好有趣，她說：「最特別係可以用一個虛擬身份進入元宇宙，可以用另一個身份，可能我變做男仔，旅行之餘又可以認識其他朋友。」

蘇皓兒自爆從未去過熊本，所以非常期待到當地旅行，能用元宇宙身份旅行亦想嘗試，她說：「我就想去阿蘇火山，如果我以虛擬身份參觀，但有時都要因應火山嘅情況，但喺元宇宙你就冇呢個原因影響。」

VEX Limited聯合創辦人及行政總裁馬家榮先生 (左), 熊本熊, 日本熊本県田嶋副知事(右)，今次合作令更多人可以通過元宇宙認識熊本縣。

馬志威表示自己熱愛日本文化，所以對古蹟情有獨鍾，希望在元宇宙認識更多這方面的知識，他說：「我自己好怕搭飛機嘅，如果放工即刻入元宇宙，好似即刻到咗熊本，我覺得係一個好好嘅體驗。」

馬志威表示自己不喜歡搭飛機，利用元宇宙旅行，令他省郤飛行時間。（葉志明攝）

蘇晧兒離開邵氏後，即幫ViuTV拍攝旅遊節目，她與拍檔陳安立每天在日本踏單車，她說：「由朝踩到晚，日日轉轉酒店，原來比想像中辛苦，仲要陳安立成日覺得我踩得慢，攪到我都好攰。」馬志威就近年因疫情未有機會到日本，不過工作機會不斷，他說：「嚟緊會兩邊走，喺上面拍咗兩套劇，第一套應該上映咗叫《今生也是第一次》，我喺入面第一次演爸爸角色，我要同一個bb一齊演戲，對我嚟講唔容易，望住去雖然演戲，但望住佢有一種好奇妙嘅感覺。」

透過VEX除了可以用元宇宙旅行，仲可以在11月亮9日買KUMAMON LAND 盲盒套裝。