關心妍盼與囡囡齊演奏樂器　P1X3L首次戶外跳舞嚇到腳軟

關心妍伙拍管弦樂團唱出多首名曲，笑言「餓足三年」盼唱戶外騷，呢晚終於夢想成真。

一連三晚「HKGNA樂在維港音樂節」圓滿結束，首晚姜濤與韓國女高音曹秀美隔空交流外，曹秀美獻唱多首名曲為音樂節掀起序幕。而關心妍、男團P1X3L接力演出，成為音樂節焦點！關心妍伙拍管弦樂團唱出多首名曲，笑言「餓足三年」盼唱戶外騷，呢晚終於夢想成真：「因為疫情都冇咩機會唱戶外騷，呢晚難得同管弦樂團一齊表演，所以揀歌都有啲私心嘅，今次音樂節會轉播去韓國，所以唱韓國改編歌《失戀哲理》，當地人聽唔明都會有回憶嘛，另外仲揀咗唱張學友嘅《愛是永恆》，因為演奏出嚟好有氣勢，我全程都望住囡囡唱，見佢揮晒螢光棒，應該都好投入。」

關心妍話囡囡正學習單簧管，笑言下次演唱會就可以唔洗打筋斗一齊Jam歌。

而Jade就話囡囡正學習樂器，希望未來可一齊表演：「因為佢學緊單簧管，唔知佢練唔練得切，下次演唱會就可以唔洗打筋斗一齊Jam歌。其實都想去美加做巡迴演唱會，可以順便探吓親友，不過囡囡太痴身啦，唯有放假先一齊飛，所以海外做騷都只可以學校長假先可以舉行。」

男團P1X3L就話表演好興奮，Marco坦言估唔到咁多Fans支持自己：「難得跳戶外騷見到Fans咁熱情，我地都越跳越興奮。」

而男團P1X3L就話表演好興奮，Marco坦言估唔到咁多Fans支持自己：「表演時間好似好快過咁，估唔到咁多Fans！平時我地都只係喺電視台嘅廠跳呢啲舞，難得跳戶外騷見到Fans咁熱情，我地都越跳越興奮。其實我上台前係嚇到腳軟，好在隊員都叫我食啲嘢先上台，所以今晚表演都好好！」而隊員Phoebus就話食飽先上台，毫無偶像包袱：「 因為我地要一早著晒衫等演出，啲體力消耗得好快，唔食真係冇力表演。今晚唱完真係好興奮，好想搞一個自己嘅音樂會，希望下年可以搞到，但係我怕唔夠歌撐個騷。」

P1X3L隊員George就好識做，做完訪問即刻出去氹Fans，坦言終感覺到「男團」嘅身份。

另一P1X3L隊員George就好識做，做完訪問即刻出去氹Fans，坦言終感覺到「男團」嘅身份：「因為我地第一次整隊衫，終於覺得自己係男團，所以即使忙拍節目、劇集，都想以音樂行先、想做騷！呢晚音樂節韓國直播，但我唔敢講衝出亞洲，因為依家目標係衝出九龍灣，去到麥花臣嘅程度先。」