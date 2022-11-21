TVB台慶｜視后混戰陳瀅龔嘉欣成大熱　鮑起靜江美儀陳煒爭寶座

《萬千星輝賀台慶》圓滿落幕。（葉志明攝）

TVB台慶55周年《萬千星輝賀台慶》圓滿落幕， 1月8日將假將軍澳電視城舉行《萬千星輝頒獎典禮 2022》，頒發視帝視后等多個獎項。11月21日公布16個獎項提名名單記者會，幾套台慶劇都有多項入圍，最佳女主角多達36個入圍戰況激烈。

唐詩詠憑四套劇角逐視后。（《鐵拳英雄》劇照）

最佳女主角入圍名單來自26套劇集，合共36個角色，角逐視后寶座，當中唐詩詠以《鐵拳英雄》、《回憶光影頌：我的驕傲》、《白色強人II》、《超能使者》四個角色入圍，實行自己打自己。4套台慶劇的女角囊括多個提名，包括《美麗戰場》陳瀅、劉佩玥、朱晨麗及陳曉華、《下流上車族》鮑起靜及江美儀、《法證先鋒V》蔡思貝、蔡潔、王敏奕，以及尚未播出的《輕．功》蔣祖曼。

陳瀅成《萬千星輝頒獎典禮》視后大熱。（影片截圖）

龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》表現相當出色，被視為陳瀅勁敵。（影片截圖）

《美麗戰場》劇情高潮疊起成功引起討論，陳瀅獲欽點演女主角家寶，由十多歲演到三十多歲，被視為今屆視后大熱；龔嘉欣主演的《新四十二章》原定為台慶劇之一卻被臨時撤檔，被指削弱呼聲，但《十八年後的終極告白2.0》表現亦相當出色，被視為陳瀅勁敵。不能忽視另一台慶劇《下流上車族》，小品劇講買樓上車引起共鳴，兩位實力派鮑起靜及江美儀，不少場面引爆觀眾淚水，雙雙入圍絕對不容忽視；至於陳煒剛好是加入TVB第十年，今年足足三套劇播出，亦憑《回歸》及《黯夜守護者》提名最佳女主角，曝光率激增有望衝擊視后，視后之爭可謂五強鼎立之勢。

實力派影后鮑起靜演活可愛的Emma婆婆。（影片截圖）

江美儀演技無容置疑。（影片截圖）