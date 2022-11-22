嘉玲離世長子黃栢文解釋多年不公開關係原因：當年演藝界不宜公開

今日（22日）驚傳一代女星嘉玲昨日（21日）於泰國家中在睡夢中離世的消息，享年八十七歲。原來資深藝人黃栢文是嘉玲的長子，但因為工作的關係，所以二人沒有對外公開母子關係。

原來資深藝人黃栢文是嘉玲的長子 （黃栢文提供）

黃栢文接受《香港01》的訪問時確認二人的母子關係：「因為當年係演藝界不宜公開太多私隠嘅事，對佢嘅演藝會有障礙。第二我冇公開嘅原因就係因為我唔想人知我係佢個仔，因為啲人知道我入左呢一行，我壓力會好大，同埋媽媽咁成功，我失敗咗或者半途而廢咁咪對佢又唔好，對我又唔好。」黃栢文表示其實已經習慣了沒有公開關係，但二人的母子關係仍像普通母子一樣。

黃栢文表示其實已經習慣了沒有公開關係，但二人的母子關係仍像普通母子一樣（黃栢文提供）

黃栢文繼續說出之前會比較少去探望已移居泰國的母親，因為從小就跟著父親長大，8歲才第一次見到自己母親，關係比例疏離。直至長大後對母親了解更多後，才開始慢慢的親近，而且關係更愈來愈好。黃栢文透露其實母親近年身體漸差：「佢其實一路身體都唔係咁好，因為年紀開始大，佢腰骨開始有事先嘅，之後要做手術啦，做完手術之後身體就更加之差，要成日瞓係床度啦。直至肺部出現問題，呼吸困難，抵抗力愈來愈差，又做多一次大手術，呢兩年幾三年都係床度過。」黃栢文表示明天（23日）就會出發泰國幫弟妹打理母親的喪禮，因為母親的的喪禮會跟隨泰國的習慣：「幫到咩我都盡量去幫手做啦！」