61歲「亞視忠臣」劉錫賢公開表白拍拖一年女友　高呼老婆宣布再婚

有「亞視忠臣」、「劉忠臣」之稱，現年61歲的劉錫賢至今依然活躍於影視圈，近年除了在ViuTV拍劇之外，亦有機會參與電影拍攝工作，他在電影《正義迴廊》中亦有份演出。努力工作發展事業的同時，劉錫賢的愛情路上亦甜蜜蜜。

劉錫賢曾參演周星馳的《唐伯虎點秋香》。

上周他就於IG分享了一段他與女友的生活片段，並留言寫道：「2021年的昨天我剛剛與她正式拍拖，轉眼間已經一年了，我決定與我另一半再次去上年的所有地方，重溫甜蜜溫馨時光，但發現原來我們已經昇華了，因為她不單是我另一半，更是終身跟著我的那一個；老婆，我愛妳❤️❤️❤️」表白對圈外女友的愛，而一聲「老婆」更令人聯想到兩人經已結婚！《香港01》就此事問他是否已經再婚成為人夫了？他回覆表示：「準備中，但是未有咁快，有消息就通知大家。」

劉錫賢於2013年與第一任老婆陳麗娜結婚，當時有傳他是為了替患病父親沖喜。劉錫賢婚後發現與前妻性格不合，加上兩人分居中港兩地，最終離婚。他曾在訪問中透露離婚後需支付給前妻的贍養費花了他6位數字的積蓄。劉錫賢年前與一名內地女友拍拖三年，可是因疫情關係，兩人長時間分隔兩地，導致雙方感情轉淡，三年情告終。他的現任女友Ievan是經朋友介紹認識，大家同是香港人所以份外投契，他又大讚女友好關心他的健康，笑言對方是他的監察官。