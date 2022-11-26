嘉玲喪禮｜丈夫哀傷望靈柩火化　兒子黃栢文飲泣：來生再做母子

著名粵語片紅星嘉玲日前在泰國住所離世，享年87歲。今日（26/11）在當地帕𣁽市出殯，按照以往泰國的喪禮一般都會連續舉行七日，不過由於疫情關係就縮短至三天。TVB《東張西望》赴泰國直擊，黃栢文到達後先在母親的遺照前下跪祈禱，之後與弟弟一起掛上嘉玲生前的照片，他表示：「媽咪唔淨只係香港，喺泰國佢都好靚，呢啲相係我哋揀出嚟，係佢最靚嘅時候影，佢嘅美麗永遠係我哋心目中。」

兒子黃栢文到達後先在母親的遺照前下跪祈禱。（節目截圖）

擺放在銀白色棺木的遺照是一幅油畫，嘉玲的幼女JoiJoi表示母親年紀漸大後甚少拍照，因此丈夫姚武麟親自挑選這張嘉玲於60歲拍攝的照片，並由一位泰國畫家繪畫，而黃柏文表示這幅油畫有一個特點：「我同我屋企人全部都覺得，佢好似蒙娜麗莎個效果，你企喺邊個位置，佢對眼都係望住你。」

黃栢文與弟弟一起掛上嘉玲生前的照片。（節目截圖）

誦經儀式在早上十點開始，見到柏文及其女兒、妹妹JoiJoi、以及弟弟Gavin雙手合十，不過嘉玲的丈夫就沒有出席，而JoiJoi就表示特意叫父親好好休息：「因為佢而家晚晚都瞓唔好，佢都仲係好傷心，佢哋喺埋一齊60年，幾乎每一日都一齊。」致詞時，嘉玲的仔女紛紛露出不捨之情，而黃柏文就飲泣表示：「最後想同阿媽講，係呢一生裏面，咁短暫嘅人生，有幸同你結為母子，如果有來生嘅話，我毫不猶豫期望，同你再做一次母子。」儀式結束後，由於嘉玲的丈夫行動不便，需要他人攙扶下步出禮堂，隨後坐在輪椅遙望嘉玲的靈柩被火化神情哀傷向摯愛作最後道別。

嘉玲丈夫姚武麟神情哀傷向摯愛作最後道別。（影片截圖）

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