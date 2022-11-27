陳慧琳驚現酒吧同Fans合唱《紀念日》　短裙白襪仔造型好吸睛

四年一度的世界盃早前正式開鑼，不少球迷都相約一起到酒吧睇波，感受一下狂熱氣氛！日前有網民到酒吧找朋友，但竟然在現場遇到自己的偶像陳慧琳（Kelly），他在社交平台分享自己的「奇遇」，令不少粉絲非常羨慕：「是咁的，尋（噚）晚食完飯抽完獎去酒吧搵朋友，見大家靜靜地我就揀首經典合唱歌《紀念日》，睇下有冇人一齊唱。當我唱完一段副歌，正在惆悵冇女聲合唱的時候，忽然間聽到有人話『等我嚟』，頭都未轉得切，已經聽到有一把悅耳的聲音在左邊唱到同伴唱一樣，當我猶豫地轉個頭望過去睇下邊個咁夠膽挑戰我偶像……原來就係佢本人——陳慧琳！！！簡直不能相信，超級夢幻，值得紀念的紀念日！」



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陳慧琳（Kelly）上月在新加坡開騷。

片中所見，現場聚集了不少人，見到Kelly驚喜現身都即時非常興奮，紛紛拿起手機狂影，不過要數最幸運的就一定是有機會與Kelly合唱的這位粉絲，這位男士同Kelly對唱，十分合拍，身穿牛仔褸襯短裙的Kelly，配上白襪仔，雙腿非常纖幼，一身造型相當減齡，完全看不出她已經50歲！有機會在現場聽到Kelly大展歌喉，更有幸同偶像合唱，一班粉絲都留言表示好羨慕這位男士！