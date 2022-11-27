蔡少芬一家五口棄上海豪宅富貴生活回流居港　貼地郊遊開心滿足

蔡少芬（Ada）近年在內地撈到風山水起，去年更舉家移居上海，她曾在內地綜藝節目《送一百位女孩回家》中大讚當地生活「好得沒得再好了」，對新居住環境感到十分滿意。不過她一家五口於月前已經回流搬返香港生活。日前她就於社交網上載了多張他們一家人一起到大嶼山郊遊的靚相，分享貼地生活日常。Ada留言寫道：「其實開心好簡單，最緊要好玩！」除了她和老公以及仔女的溫馨家庭照，她還公開了自己的素顏大頭照，獲不少網民大讚她素顏依然好靚，狀態絕佳。

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Ada一家月前隨着上海解封後已經搬返香港，當時就有地產經紀將Ada的豪宅在網上放租，並指Ada一家剛剛搬走，租客可以立刻入住。據悉，Ada在上海所住的翠湖天地御苑位於市中心優越地段，相中所見單位屬於複式設計，面積達324平方米（約3487.5平方呎），共四房、兩廳、四衛、傢俬家電齊備，屋內裝修豪華，總體是現代簡約風格，大廳空間非常闊落，大露台亦十分搶鏡，每間房都設落地窗，廚房以白色櫥櫃為主，廁所設有圓形大浴缸。張晉之前亦曾拍片公開屋內環境，見Ada同仔女在大廳玩VR，依然有不少空間，非常舒適。