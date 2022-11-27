MIRROR成員近一年有3人分手　成團而家只有2人認拍拖

今日有消息指，MIRROR成員陳卓賢（Ian）和模特兒盧慧敏（Amy Lo）已經和平分手，Ian與Amy Lo因合作拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》撻著，但最終都要畫上句號。

人氣組合MIRROR一向工作「冇停手」，又開演唱會又拍廣告，組合人氣高，自然連帶他們的感情世界也備受關注，組合有些成員就自《全民造星》以來也從不隱瞞自己有女朋友，非常大方，不過原來最近一年MIRROR成員已有3人與另一伴分手。

立即為大家細數MIRROR各成員的感情狀況：

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MIRROR成員陳卓賢（Ian）與模特兒盧慧敏（Amy Lo）因合作拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》一吻定情，二人於2020年底公開認愛，卻一直愛得低調，這段戀情亦獲得無數粉絲的祝福。每當Amy出席活動被問及男友時，都會露出超甜美笑容，猶如隔空放閃非常甜蜜。今日（27/11）有消息指，Ian和Amy已經和平分手，雙方目前專注在工作上。雖然二人的分開令很多人大感可惜，不過他們依然是好朋友，相信亦會在彼此的人生路上互相扶持，希望Ian和Amy都能找到「可以一起瘋狂，笑着世界瘋狂的人」。



Ian和Amy Lo因合作拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》而擦出愛火花。（《無限斜棟有限公司》劇照）

雖然Amy和Ian分開，但二人仍然是好朋友。（IG圖片）