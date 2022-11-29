7年姊弟戀婚姻傳亮紅燈　伊能靜眼泛淚光：掉下來就輸了

台灣藝人伊能靜在2015年同細10歲的內地男星秦昊結婚，二人婚後育有女兒小米粒，一家三口相當幸福。不過，近日卻傳出他們7年婚姻生活亮紅燈，事關伊能靜被發現在社交網站上貼一張眼泛淚光的照片表示：「因為我知道，掉下來就輸了。」又被發現夫妻二人的微博帳號都搜索不到對方的相關信息，所以引起不少網友猜測，懷疑他們的婚姻出了問題。

伊能靜﹑秦昊7年婚姻生活亮紅燈？（視覺中國）

伊能靜在社交網站上貼一張只拍攝眼部的照片，雙眼通紅眼泛淚光，被人感覺似乎在釋出不開心的情緒，她留言表示：「我把眼淚含在眼眶裡，因為我知道，掉下來就輸了。」字裡行間似乎有別的意思，引起不少網友關心同時猜測是不是婚姻出現了問題。正因為如此令有網友發現，在他們夫妻二人的個人微博帳號，已經搜索不到有關對方的相關信息，不知道是不是有其他原因，但正因如此更掀起大家猜測他們是不是已經離婚了，只待官宣而已。

伊能靜上貼眼泛淚光照片惹猜測。（微博圖片）

事實上，秦昊早前被媒體影到在某餐廳與一位女子手握着手，二人舉動親密，傳出出軌傳聞。如今，又再次傳出7年婚姻亮紅燈，目前他們二人並沒有向外作出說明，但「伊能靜」名字已經登上熱搜，短短時間內已經超過3000萬閱讀量，掀起網友關注。

網友發現在他們夫妻二人的個人微博帳號，已經搜索不到有關對方的相關信息。（微博圖片）