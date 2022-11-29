黃翠如體驗摩納哥富豪生活 細價樓8,300萬港元：搞到我懷疑人生

黃翠如身為「百億千金」，在最近主持的旅遊新節目《遊走世界天與地》帶大家遊訪2020年的人均國內生產總值（GDP）世界第一的摩納哥，見識當地人的富豪生活，就連「富貴狗」的起居亦極盡奢華，令她大嘆：「去到摩納哥，真係搞到我懷疑人生！」

翠如體驗完摩洛哥嘅富豪生活，都話「懷疑人生」。（IG@wongtsuiyu）

翠如在IG留言，覺得摩納哥這個地方：「好有親切感，親切得來，又好有距離感。」皆因大家都有共同語言，就是「樓樓樓」，她續寫道：「在這裏認識的朋友，話題離不開樓，三五百萬是政府樓，一二千萬是上車樓，七八千萬是貴區樓，還有那些只聞樓梯響，一推出就封盤的億億聲別墅⋯好熟悉，熟悉到很有回家的感覺。」

講到價宇買賣，翠如話有熟悉感覺。（IG@wongtsuiyu）

摩納哥由破產變成超級富豪的賭場，因為皇室取消徵稅，成為全球富豪的避稅天堂。在節目中，見到賭場門外，有一排價值不菲的超級跑車，翠如笑言如想完成駕齊所有靚車的夢想，不妨來當賭場的代客泊車員，他們的月薪高達5萬港元，她笑謂：「（人工）貴過好多人，包括你同我，哎呀，穿咗㖭。」

翠如在當地認識了曾在港居住27年英國人Graham，移居摩納哥後做地產經紀，當名車是玩具，在他帶領下睇了一間翠如口中「最細、最容易入口」的細價樓，900呎連車位的單位要價8,300萬港元。而鄰近賭場、又可遠望F1賽道的3000呎豪宅則要價約2.7億港元，超大露台，景觀令人嘆為觀止。之後又與摩納哥王子的好朋友Mark一齊坐遊艇出海，透露會去北極「行吓」，而沿途的獨立屋，即使2億美金一間仍然好搶手，翠如說：「在超級富貴同皇室家族眼中都係濕濕碎。」

翠如又去採訪一隻「富貴狗」的一日行程，2歲松鼠狗Baby Arthur居於摩納哥最貴的公主大道豪宅區，主人是網紅Winny。Baby Arthur衣、食住行樣樣富貴，擁有專屬的衣帽間，旅行袋都有4個，而牠的早餐是食半熟牛肝，每星期有專人上門按摩，每10分鐘已索價60歐元。而主人除安排朋友跟Baby Arthur玩之外，又帶牠去行沙灘，之後再去美容店享受spa，收費視乎狗你身形大小決定，如一隻鬆獅狗約要300歐元埋單，翠如笑言：「一日使費唔計算水療，公司畀我哋出差使費三分之一都冇。」難怪有網民戲言：「我都想去摩纳哥做只狗算了😂😂😂」。

富貴狗Baby Arthur。（TVB電視截圖）

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