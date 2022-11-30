陳可辛生日會巨星雲集　邱淑貞與三女兒同框搶哂鏡

前日（28日）是導演陳可辛60歲的生日，伴侶吳君如於昨日（29日）為他舉辦了一個生日派對。吳君如在社交平台上載了多段生日會的片段，可以見到來參加生日會的皆是影壇巨星，星光熠熠。

吳君如為陳可辛舉辦了一個生日派對 (ig@sandrangky)

從吳君如上載的片段中可見有：古天樂、鄭秀文、任達華、甄子丹、邱淑貞、曾華倩、呂爵安（Edan）、ERROR等人到場，Edan到場後立即與姑媽（闔家辣中關係）來個擁抱，連吳君如都讚：「一嚟到就攬下姑媽，真識做，真乖仔！」之後吳君如又與ERROR合照。緊接著吳君如再上載了古天樂到場的片段，全身黑色的古天樂連吳君如都讚十分有型，隨後有穿上紅色Deep V裙的鄭秀文單拖到場，鄭秀文、吳君如與陳可辛「老友鬼鬼」，三人一同合照留念。

Edan到場後立即與姑媽來個擁抱 (ig@sandrangky)

大約7時吳君如已經喝到臉紅紅，貼上與甄子丹的合照及寫下：「宇宙最強,都有出嚟蒲頭。」之後吳君如貼上與任達華的合照，但照片中二人的合照已經偏向一邊，未知吳君如是否已經開始不勝酒力。之後唱生日歌時更有吳君如的契仔及契女幫忙唱，吳君如更感慨的說他們長大了，唱完生日歌就大合照，但因為人數眾多，所以分批拍攝吳君如開玩笑的分80後、90後、00後等，Edan及ERROR都說自己是10後。拍攝完大合照後當然不能少的是壽星本人獻唱歌曲，吳君如亦對陳可辛十分捧場：「你每次喺屋企玩呢首歌我都會捧場聽，今晚都唔例外！」吳君如更寫下：「I Love This長氣鬼！」可見二人十分甜蜜。

吳君如更寫下：「I Love This長氣鬼！」可見二人十分甜蜜 (ig@sandrangky)

點撃睇下陳可辛生日party：