陳慧琳時隔23年再孖張松枝合照　重現《對你太在乎》MV甜蜜畫面

現年55歲的有型中佬張松枝上月月中在社交網站，貼出當年為天后陳慧琳（Kelly）擔任《對你太在乎》MV男主角時的舊合照，引出陳慧琳本尊留言：「Hello，別來無恙。眨吓眼就23年，我兩日後會在新加坡music festival唱對你太在乎呀，可唔可以幫我同導演say Hello呀！大家take care！」時隔差不多個半月，想不到兩人終於碰頭，Kelly今日（30/11）在社交網站貼出與張松枝的合照，更抄番當年挨住對方的Pose：「今日回公司開會，巧遇他……」雖然兩張合照相隔23年，但兩人都似乎沒有被歲月影響，Keep得非常好！

點擊下圖睇睇兩張合照有何分別：

陳慧琳最近亦製造了不少哄動，日前有網民到酒吧找朋友，但竟然在現場遇到自己的偶像陳慧琳（Kelly），他在社交平台分享自己的「奇遇」，令不少粉絲非常羨慕：「是咁的，尋（噚）晚食完飯抽完獎去酒吧搵朋友，見大家靜靜地我就揀首經典合唱歌《紀念日》，睇下有冇人一齊唱。當我唱完一段副歌，正在惆悵冇女聲合唱的時候，忽然間聽到有人話『等我嚟』，頭都未轉得切，已經聽到有一把悅耳的聲音在左邊唱到同伴唱一樣，當我猶豫地轉個頭望過去睇下邊個咁夠膽挑戰我偶像……原來就係佢本人——陳慧琳！！！簡直不能相信，超級夢幻，值得紀念的紀念日！」

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陳慧琳驚現酒吧同Fans合唱《紀念日》 短裙白襪仔造型好吸睛