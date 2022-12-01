梁朝偉初戀情人同老婆難得同場 曾華倩獨子與女神沈月合照勁怕羞

著名導演陳可辛前日（29日）60歲生日大搞生日派對，邀請兩代藝人相聚，星二代亦成為焦點。吳君如在IG Story上載大合照，表示好開心跟「契仔契女sss」見面，當中包括邱淑貞三個女兒沈月、沈日和沈星，還有曾華倩的獨子林浩賢（Martin）。

Martin好有風度，用拳頭搭住女神沈月合照。（ig@martinlamhy）

Martin同Edan合照就自然得多。（ig@martinlamhy）

仲有ERROR成班年輕人。（ig@martinlamhy）

現年23歲的林浩賢身高1.91米，雖然在單親家庭長大，但自幼得媽媽曾華倩用心栽培成為「喇沙飛魚」，現入讀中大任港隊泳將。大合照中，Martin雖然靠邊站，但身高優勢特別顯眼，他亦趁機會不停集郵，對象除了呂爵安（Edan）和ERROR成員之外，還有被譽為「最索星二代」的沈月。

Martin在邱淑貞三位千金中，特別在IG Story上載與沈月的合照，二人有點 靦腆，見Martin輕輕搭住沈月膊頭，但未有張開隻手，只敢用拳頭，另一隻手則豎起手指公，給Like予女神。而穿上超短裙騷白滑美腿的沈月，就舉起v字手勢，展露甜美笑容。

吳君如同一班契仔契女。（吳君如ig）

久未露面嘅華倩都冇乜點變。（吳君如ig）

曾華倩曾經是80至90年代的TVB當紅花旦，是梁朝偉的初戀女友，二人因性格不合分手，之後朝偉與劉嘉玲拍拖，最後更成為他的賢內助。當年吳君如與曾華倩和劉嘉玲情同姊妹，前晚君如亦有邀請二人一齊出席生日派對，久未在幕前現身的華倩穿上一件紅色衛衣，身形和樣貌都沒有太大改變，心情大靚拎住相機周圍影相。

神彩飛揚。（吳君如ig）

同場仲有劉嘉玲。（吳君如ig）

曾華倩係梁朝偉嘅初戀情人，二人再見亦是朋友。（曾華倩微博）

梁朝偉與嘉玲結婚多年依然恩愛。（劉嘉玲微博）

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