「白浪哥」李道洪70歲狀態令人難以置信　前妻改嫁富豪生下趙希洛

現年70歲的「白浪哥」李道洪於70年代出道、曾是前無綫電視及亞洲電視的力捧小生。他因與周美鳳、洪羅拔等人一同主持話題尺度大膽的綜藝節目《活色生香》而受到關注，再憑《我和春天有個約會》一劇中飾演白浪一角，於內地人氣急升。久未現身的他最近拍片力撐李力持有份投資的公司，影片中的李道洪頭髮濃密，身材都維持得非常好，說他已經70歲實在令人難以置信！

狀態極好！（影片截圖）

冇咩點變！（影片截圖）

李道洪自從1997年約滿亞視，便開始淡出影視圈，將工作重心轉移到內地區發展。雖曾受1998年亞洲金融危機所累，其資產大減，被迫結束自家影視製作公司的生意，但他及後前往上海經營港式「燒鵝粉」與日本料理餐廳，生意不錯。現時定居於上海的他，又出任安徽省政協委員及香港中華工商協會副主席，偶爾亦會客串演出香港或內地電影及電視劇等等。

李道洪今年亦有與李力持相聚！（微博照片）

感情方面，李道洪在1974年與女藝人梁小玲結婚，四年後因性格不合離婚。隨後，梁小玲下嫁澳洲大律師趙崇康，他兼經營石油生意及在市值四千多億的中國海洋石油任職非執行董事，生活富裕，並誕下女兒趙希洛。而李道洪之後於1980年代中期曾與空姐出身的台灣女藝人鄧瑋婷短暫交往，在1999年再娶細21歲的上海嫩妻，目前育有兩名兒子。

點撃下圖睇上海嫩妻及近況：