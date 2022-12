何雁詩(Stephanie)與老公鄭俊弘日前為囝囝Asher舉行180日宴,照片人除了主角Asher眼大大勁可愛,可見鄭俊弘的外父外母都笑到見牙唔見眼。何雁詩父親有「物流大亨」之稱,做物流生意起家的他多年來公司規模逐漸擴大,生意隨遍及海外,在內地主要城市亦開設多間分公司,在行內享負盛名。有指何父除了是精明商人,亦擅於投資,現在港擁有3個物業,約值逾6,000萬,身家估計至少6億元。

一家人幾開心!(IG/@honganc)

超級可愛呀!(IG/@honganc)

而何雁詩更透露被老公鄭俊弘催生:「Daddy’s already asked me multiple times when are we getting a next one ,well mommy’s uterus needs a break.(阿爸爸已經問咗我好多次幾時生下一個,但媽媽我個子宮需要休息一下。)」

點撃下圖睇更多Asher超可愛照片: