殺入女歌手十強引負評　麗英未有感不快：之前可能會自我質疑

「小薯茄」麗英（鄧麗英）有份參演ViuTV新劇《百萬同居計劃》，今日(1日)與盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、魏浚笙（Jeffrey）、黃德斌、簡慕華等人出席記者會。

麗英在《百》中飾演簡慕華下屬。(梁碧玲攝)

麗英接受訪問時，笑言與每日開工都有眼花撩亂的感覺，並興幸自己未能與Anson Lo、Jeffrey等人「同居」，否則會更亂。「不過一個燈仔（Anson Lo劇中角色名)我都夠，同埋要多謝導演畀咗條感情線我，雖然係單向。」問到單戀時會否有瘋狂的舉動，麗英即時大笑。「你見我笑到咁就知咩事，我覺得係有少少瘋狂，但我覺得係好好笑，所以大家應該會睇得開心。」麗英又大讚Anson Lo拍攝時十分暖男，事緣二人拍攝一場需要跌倒的場面。「佢有問有咩可以幫到我，令我跌得無咁痛，嗰幕係好深刻，果然係巨蟹座男孩。」

對於被指唱歌唔好聽，麗英未有感到不快。(梁碧玲攝)

提到早前以爆冷姿態殺入叱咤我最喜愛女歌手十強，麗英表示既驚喜又意外，亦感謝fans對她的支持。「去到十強已經好開心，下年繼續整音樂。」但對於被網嘲唱歌好垃圾，麗英表示未有感到不快。「之前可能會有啲自我質疑，第一年出《矮妹》嗰期係見到負評係會有啲唔開心，但慢慢唔知係咪個人諗通咗，或者係知道自己做緊咩，開始冇咁在意，我想佢哋開多啲po討論，我真係睇得好開。」

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