63歲唐唐高調現身姜大衛飯聚　身家過億對張國榮仍未忘懷感動全球

現年75歲的姜大衛（John哥）和太太李琳琳日前宴客，資深傳媒人汪曼玲公開照片，並寫道：「謝謝John哥及琳琳的晚宴。3圍36位好友飯敘，非常熱鬧，很有過年的氣氛。」照片中更有不少熟悉的面貌，包括黃允財、胡楓、羅蘭、盧海鵬、甄楚倩和江欣燕等等，當中張國榮生前男友「唐唐」唐鶴德亦有出席，令網民非常驚喜！



John哥設宴！（微博@汪曼玲）

照片可見，以白襯衫打扮的唐唐Keep得非常好，完全看不出已經63歲，更被網民大讚溫文爾雅。有傳唐唐與張國榮是兒時玩伴，直到1982年兩人於香港麗晶酒店再次重逢才擦出愛火，在張國榮演藝事業未有起色時，從事金融業的唐唐亦有在男友經濟困頓的時候，提供了資金等方面的援助，雖然二人曾一度分手，但其後又再復合，展開他們20年的愛情長跑，攜手共度了許多彼此人生中的重要時刻。張國榮更曾在接受前女友毛舜筠訪問時透露愛上唐唐的原因，更指唐唐是一個很好的人，不但對他好，甚至對他的家人與朋友也同樣的好。

63歲的唐唐保養極好！（微博@汪曼玲）

2003年，張國榮逝世後，唐唐以「未亡人」摯愛身份將他的骨灰收藏在家中，並接管他留下的房產和金錢。一直非常低調的唐唐堅持每逢哥哥生忌及死忌，都是第一個發文悼念，唐唐的用情之深感動全球。據知唐唐一直投資有道，多年來在物業市場上獲利甚豐，早已擁有過億身家！

唐唐用了哥哥的歌曲《今生今世》的歌詞來表心意 (ig@dhttong)

唐唐對哥哥的思念感動全球。 (ig@dhttong)

唐唐身家早已過億。（IG照片）

點撃下圖睇二人愛的點滴：