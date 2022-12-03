何猷君前度林慧俐年初高調千萬過大禮　突然自爆婚後兩個月已分居

何猷君舊愛、新加坡百億千金林慧俐（Kim Lim）去年高調宣布男友求婚成功，今年2月超豪華的千萬過大禮儀式震驚網民，但日前她在接受傳媒訪問時，直認婚變一事，更透露與老公Leslie婚後兩個月已經分居，兩人的婚後生活並不如意，更令她的抑鬱症加重，消息一出，掀起網民熱議。



日前Kim Lim在接受傳媒訪問時直認婚變。（IG@kimlimhl）

Kim曾與何猷君拍拖。（IG圖片）

Kim爸爸林榮福是新加坡華裔富豪，身家達25億美元（約195億港元），貴為豪門千金的她衣食無憂，經常在IG大曬豪車、名牌手袋、私人飛機等，極盡奢華，但她的感情路卻不太順利，2015年Kim曾與何猷君拍拖，兩人分手後，2017年Kim公開結婚生仔的消息，但這段婚姻僅維持了一年幾就離婚收場。去年Kim在朋友介紹下認識現任老公Leslie，現年33歲的Leslie從事IT行業，兩人感情發展迅速，拍拖短短幾個月就宣布訂婚，當時Kim更高調曬出5卡鑽戒，今年2月她收下估計超過200萬新元（約1153萬港元）的聘禮，氣派十足！

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可惜新婚的甜蜜並沒有持續多久，Kim與Leslie婚後爭吵不斷，Kim更指老公婚前婚後判若兩人，原本溫柔體貼變成暴躁易怒，甚至會情緒失控，忍受不了老公粗暴言語的Kim，直言精神受到傷害，於是婚後兩個月就分居。連月來Kim在IG大曬搭私人飛機周遊列國的靚相，今年7月她為囝囝Kyden舉行生日會，老公亦沒有出席，惹來外界猜測兩公婆感情生變，但Kim都避而不談，今次受訪，她坦言是為了對抗抑鬱症才旅行散心，經歷了兩段失敗的婚姻的她亦大受打擊：「原以為找到幸福，沒料到原來又被男人利用了我渴望得到愛情的心。」

今年7月Kim為囝囝Kyden舉行生日會，老公沒有出席。（IG@kimlimhl）

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在情場上屢屢受挫的Kim雖然再次失婚，但仍希望可以找到一位知心伴侶。現時Kim專注事業，近年努力創業的她在2019年創立高端醫美診所，Kim更親身上陣做生招牌，積極宣傳，未來更計劃將生意版圖擴展到泰國！