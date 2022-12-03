宋芝齡被批明年閃婚 爆安德尊「大把地」節目公然耍花槍

61歲「大王」安德尊與44歲中韓混血兒宋芝齡是幕前歡喜冤家，由主持《都市閒情》至今《流行都市》都是好拍檔，去年被影到宋芝齡撓住安德尊手臂行街，更頭貼頭傾密計，因而傳出忘年戀。他們一直否認戀情，但昨日（2日）在《流行都市》節目內公然大耍花槍，芝齡被塔羅師Jessica預言明年有機會隨時閃婚，安德尊乘勢問：「個個都要我娶你，咁點呀？」另一拍檔林凱恩（Iris）亦大讚兩人「好夾」！

一講到天蠍座來年桃花旺，宋芝齡即興奮跟塔羅師Jessica擊掌。（《流行都市》截圖）

請來塔羅師Jessica預告來年十二星座的運程，提到愛情運，Iris指安德尊桃花滿臉，宋芝齡就說：「我見到佢皺紋滿面喎！」塔羅師Jessica跟宋芝齡一樣是天蠍座，指明有機會閃婚，宋芝齡即時興奮跟Jessica擊掌說：「我要呀！」安德尊問：「個個都話我娶你，咁點呀？」宋芝齡指要收一隻巨鑽，Jessica叫女方勇敢去愛：「你桃花人緣都好好呀，如果你有心儀對象，你大膽啲去表達，你有機會同佢（安德尊）閃婚架！」

提到財運，安德尊又爆宋芝齡「大把錢」，宋芝齡搶說「你大把地」，林凱恩打趣道：「咁你地兩個咪好夾囉。」而處女座的安德尊被Jessica提醒來年要小心投資，宋芝齡不客氣說：「你搵我吖，將你全部錢過晒過嚟，幾多？將你全部所有。」安德尊指芝齡對他恨多過愛，芝齡反應好快說：「我好愛你…啲地，你過嚟投資啦！」Jessica又再解釋天蠍座恨一個人只因太愛對方，安德尊說：「信唔過！信唔過！」

安德尊與宋芝齡合作主持節目多年，是幕前的歡喜冤家，亦是非常有默契的好朋友。（IG：@sungchihling）

安德尊和宋芝齡曾傳緋聞。（IG：@sungchihling）

安德尊的家庭背景神秘，曾被好友譚小環踢爆他是「安億萬」，在元朗有地。一直有指TVB工作只為興趣，私下經常請同事食飯，接工作又不計較酬勞，又時低調做慈善，曾獲政府頒發「榮譽勳章」。他曾透露在元朗與朋友合資資買地建樓投資，在朋友建議下戴鑽石戒指返工，絕對稱得上是娛樂圈「鑽石王老五」。