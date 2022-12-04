盛勁為曾否認與麥明詩拍拖　轉頭同異性親密合照極好女人緣

麥明詩被爆出與《衝上雲霄大選》奪得亞軍的盛勁為拍拖遊日本，二人戀情終於曝光！其實早在2020年12月《衝上雲霄大選》時，盛勁為已被傳出是麥明詩的緋聞男友，不過男方當時表示：「都唔係真。OK啦，咪當講吓笑囉！」

麥明詩靠住盛勁為個膊頭瞓覺，好sweet呀！（資料圖片）

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主持人陸浩明宣布亞軍為盛勁為時，特別提到他是麥明詩緋聞男友，問盛勁為當時會否感到尷尬，他說：「唔係好尷尬啫！」（劉志源攝）

當時盛勁為與麥明詩一起去野餐被拍攝，更指二人在野餐過程中感覺非常甜蜜，他解釋是角度問題：「唔係含情脈脈，同朋友出街食飯啫，我同男仔都會去野餐，只係因為個日天氣好咪去野餐。（又俾人話拍拖喎！）朋友囉，佢有同我講可能會有新聞出，佢有經驗，我就唔知道。」雖然盛勁為強調與麥明詩發展機會並不大，但最後亦補充一句「冇嘢冇可能嘅」。

盛勁為已離開娛樂圈投入保險界。（陳順禎攝）

兩人雖然沒有公開承認戀情，但就稱呼對方是「好朋友」。被影到孖住甜蜜野餐期間麥明詩不時冧爆甜笑，似十足熱戀中的情侶。麥明詩當時回覆傳媒時亦承認當日是與盛勁為約會，不過就否認拍拖，稱是與朋友傾吓偈。

盛勁為本身係機師。（梁碧玲攝）

盛勁為異性緣非常好，與麥明詩緋聞傳出的同時，他在IG post了兩張吃飯相，其中一張是他與一名女生身貼身靠在一起的合照，女方的頭部更打斜傾向盛勁為臉旁，輕倚著他，相當親密，好有情侶feel。有網民猜測兩人的關係，並留言表示「經常不同女伴，爽喎⋯」不過盛勁為就回覆對方表示：「多年朋友了」。

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