歡樂滿東華｜郭柏妍唱歌被負評似魔音　甜笑回應：畀個機會我OK？

東華三院籌款節目《歡樂滿東華2022》昨晚（3日）舉行，當中有一個環節由林敏驄、郭柏妍、鄧智堅等人合唱《下流上車族》的主題曲《一家人》。林敏驄唱歌當然無問題，不過到郭柏妍「開金口」唱歌時，網上討論區就突然哀鴻遍野，原來是因為網民覺得她五音不全，驚嚇過度，更有網民留言直指郭柏妍是「芊芊魔音」，於是乎新一代「TVB魔音」就順利誕生了！



新一代「TVB魔音」郭柏妍唱歌。（葉志明攝）

表演完畢，郭柏妍接受《香港01》訪問，對於有網民指她是「魔音」就表示驚訝，她說：「我呢幾日已經瘋狂喺屋企唱，唱到屋企人都識背啦，大家包容吓我啦，我下次一定付出200分努力，大家畀個機會我OK？嘻嘻。」

郭柏妍表示下次會努力唱好歌。（葉志明攝）

她還反問記者：「真係㗎？」記者表示可以將討論區給她觀看時，她就說：「你唔好畀我睇呀。」不過她也表示，得到網民的留言討論，以及評價是開心的，她說：「都好嘅，呢次都係我第一次唱，我下次一定會唱得好畀大家聽！一定會省返靚爹哋（林敏驄）首歌！」

網民話「上帝真係公平，靚女但係唱歌難聽」

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喜不喜歡網民給予的「魔音」稱號？她回答：「令到大家留言我唱歌梗係開心啦，如果大家覺得我魔音...一陣我返去睇吓先。唔知係咪啱啱玩完辣辣壽司，真係好辣，未開始之前我已經喺度不停咳，跟住把聲就開始走音。唔緊要嘅！我覺得冇乜所謂，話晒唱歌都係我新開嘅領域。如果遲啲公司會開一個《魔音改造計劃》？」

郭柏妍好樂觀。（葉志明攝）

被網民評為「魔音」，會不會不再唱歌？她回答：「唔會喎，因為唱歌係一個好放鬆嘅行為。如果大家想聽最好聽嘅，咁就一定要聽爹哋（林敏驄）同埋Aeren（文凱婷）唱啦，因為佢哋係行走嘅CD。」