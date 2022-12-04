林作忿然向舊愛麥明詩新歡盛勁為下戰書　打擂台若輸咗做對方手下

現年30歲的十優港姐麥明詩 (Louisa) 雖然已淡出了娛樂圈轉職OL，但大家依然好關心她的動向，以及她的感情生活。Louisa自2016年與舊愛林作分手後，一直單身至今，雖然曾傳出過不少緋聞，但她從沒有公開承認過自己有新戀情。前年Louisa就突然被爆有個飛機師緋聞男友盛勁為 (Keith)，不過當時兩人都異口同聲否認了戀情。直至昨日有讀者爆料指見到Louisa與一位猛男情侶打扮去北海道旅行。由讀者提供的照片可以看到，相中的猛男就是 Keith。在飛機上，Louisa坐在Keith身旁，又小鳥依人地將頭靠在盛勁為的膊頭，十足十蜜運中的情侶一樣。

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今日有報道就拍Keith外型高大俊朗，擁有模特兒身型，比林作至少高20cm。林作對此大感不滿，即於社交網出post公開向盛勁為下戰書，不過他卻寫錯了對方的名字做盛品儒，盛品儒是前亞視高層兼名媛蔡一鳳老公。

林作表示：「本人現向（我唔識佢，上網話佢做保險嘅）盛品儒發出公開挑戰：上擂台打番場，睇下高挑鬼命嘅你定係好似阿根廷烈山度馬天尼斯嘅我好打啲！」又謂：「打贏我，我加入你團隊 - 留意，本人入行三年來連續三年COT，連續兩年全公司最強招募經理，目前官至區域經理，樓下85人團隊，要買我同我條team過黎轉會費會係天價，估計你未必俾得起...... 輸給我，你帶埋你兄弟姐妹（我唔識嘅，上網話你全家做保險），全部加入我團隊。轉會費估計冇我咁貴，貴都唔緊要，我自己同我老母有。大家win win。」

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林作向盛勁為下戰書。(fb截圖)

另外，林作今日又出post向女友裕美表白愛意，激罕情深留言表示：「最近我們關係修補一流。我正視了自己的不是，因為關係久了，日日在家中相見，taken for granted，不懂得感恩。這幾年，實際上是你給了我足夠的安穩和幸福，才能每日在外拼搏！感恩！我愛你。」公開放閃曬恩愛，未知是否想向有新戀情的Louisa示威。

林作公開向女友裕美大呼：「我愛你！」(林作ig)