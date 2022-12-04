世界盃2022｜曹圭成IG粉絲破200萬　傳女友係女團Billie成員姐姐

2022卡塔爾世界盃進入淘汰賽階段，今年的焦點除了落在美斯和C朗拿度身上之外，更跑出了另一位黑馬－現年24歲的南韓前鋒曹圭成早前在韓國對加納的賽事中連入兩球建功贏得全球球迷的掌聲，更憑住俊俏的外表贏得「足球界朴敘俊」的稱號，兼且IG粉絲人數暴升，截至今日（4/12）已經有超過210萬名「曹太太」！然而，卻有報道指出曹圭成早已名草有主，其女友為韓國女團Billie成員Haram的親姐姐？



曹圭成憑着帥氣又帶點壞男孩外表，加上在球場上的英姿，瞬間成為球迷的寵兒。（Getty Images）

據悉，曹圭成與女友拍拖多年感情穩定，而女方的背景更是非同小可，有傳是女團Billlie成員Haram的親姐姐，美貌絕不輸女偶像身份的妹妹。有指兩人常常一起在公開場合約會，而且於曹圭成服兵役時，雙方的感情也沒有轉淡。韓媒《OSEN》報道指出，Billlie的經紀公司對Haram姐姐與曹圭成的戀愛說回應指完全不知情：「因為不是Billlie成員，而是Billlie成員家人的事，所以不能貿然提及，希望能諒解，我方完全不知情。」

Billie成員Haram。（IG：@harami_beam）

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另外，亦有報道指出19歲模特兒池敏珠是曹圭成的女友，女方的所屬公司措施回應無稜兩可，表示「這是藝人的私生活，所以難以確認」，及後再補充否認指「與曹圭成選手的戀愛說完全不是事實」。

19歲模特兒池敏珠亦是曹圭成的緋聞女友。（IG：@jeeminju）

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現年24歲、身高188cm的曹圭成於2019年首度參與韓國第二等級足球聯賽「K聯賽2」，曾效力於FC安養，翌年轉至「K聯賽」的全北現代。今年6月已服完兵役的他，回到全北現代，在31場賽事中有17入球，勇奪金靴獎。這次是他首次以國家隊選手身份亮相世界盃，在第一場世界盃賽事時一出場即在Twitter上出現大量與「9號是誰？」有關的帖文，有眼利的粉絲更發現，曹圭成於世界盃前只有約4萬名IG粉絲，於11月24日首次以南韓國家隊選手亮相後快速增長至近40萬。去到上星期與加納的一戰，曹圭成連入兩球之後，他的IG粉絲已經超過84萬，高峰期更以5分鐘增加1萬名粉絲的速度暴風式急升，完場後，粉絲人數終於大破一百萬大關，短短幾日之後更已經達到210萬的成績。如今南韓隊更成功打入世界盃16強，相信曹圭成的人氣依然會繼續攀升。