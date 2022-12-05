70歲李龍基「索妻」真實年齡成謎 激罕曬出浴照港姐閨密得廿幾歲

現年７０歲的李龍基是出名的「寵妻狂」，年前迎娶第二任妻子Chris Wong，婚後為遷就原本在內地生活的太太，一度移居深圳，至近兩年才搬回香港生活，並將名下7個物業全部歸太太名下，十分豪氣。

李龍基近年都刻意打扮年輕，將前額頭髮染成粉紅色。（電視截圖）

Chris年輕貎美。（IG@chrisart1017）

在社交網上載出浴照，唔知邊個揸機？（IG@chrisart1017）

「基嫂」Chris好懂得享受人生，日前在IG Story上載一張出浴照，見她去了五星級酒店staycation，一個人浸在圓型大浴缸內，束起長髮露出香肩和美腿，擁有如少女般的白晢肌膚；旁邊則擺放一杯紅酒及香薰精油，情調浪漫，未知相片是否由老公李龍基親自操刀拍攝？！

Chris報稱是飛機工程師。（IG@chrisart1017）

因為送晝給楊柳青，令「真面目」意外曝光。（IG@chrisart1017）

「基嫂」曾被誤傳是相中女士。（網上圖片）

Chris經常約前輩相聚，當中包括白韻琹和米雪。（IG@chrisart1017）

Chirs的真實年齡一直是個謎，有傳她比李龍基年輕28年，在4１歲高齡時意外小產；後來Chirs贈畫給女藝人楊柳青，令其「真面目」意外曝光，望落好似少女只有約30歲，而她就曾向傳媒透露自己「三十尾」。與前妻育有兩女一子的李龍基，已經有孫仔，但他不介意與Chris被指譜出「爺孫戀」，承認Chirs的年紀比起他與前妻所生的女兒還要年輕，起初見面有點尷尬，但後來女兒很開通接受，並指『老竇你鍾意點就點』。對於Chris曾經小產，李龍基表示一切隨緣不強求：「我都成日同太太講我會『走』先過佢，佢傻到話到時會同我一齊『走』，正傻女。」

被老公錫到燶的Chirs，除擁有年輕樣貎及身材外，亦好有內在美，報稱是飛機工程師，婚後專心做業餘畫家，又經常陪伴老公出席大小場面，完全不介意跟圈中的長輩們相聚，與米雪、羅蘭、胡楓、薛家燕白韻琹謝偉俊等經常飲茶食飯。不過，Chirs的閨中密友就好年輕，跟港姐出身的鄺氏姊妹是好朋友，與26歲的2020年「友誼小姐」鄺美璇，以及28歲、有「翻版陳凱琳」之稱的2016年落選港姐鄺美淇（Maggie）非常老友，三人會一齊慶祝節目及生日，近日鄺美璇結婚，她亦有留言祝福一對新人：「Congratulations on a new couple, sweet forever!」

與鄺美淇（左）和鄺美璇（右）好好朋友。（IG@chrisart1017）

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