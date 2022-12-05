顧紀筠豪宅放Hermès盒聖誕樹　網友目測至少過百盒：勁過專門店

臨近12月，已經有不少人為聖誕節開始佈置家裏，大大小小的聖誕樹亦開始出現。顧紀筠（顧老闆）昨日（4日）在社交平台上載了在家中佈置聖誕樹的照片，顧老闆佈置聖誕樹的裝飾令人十分驚訝。

顧老闆佈置聖誕樹的裝飾令人十分驚訝。(ig@kooloban)

顧老闆在社交平台寫下：「今年聖誕樹的主題是『橙色盒子』！所以家裏及工作室都是同一個主題！這個想法已經有好幾年，終於成事！很開心！」原來顧老闆用了大量的Hermes盒來為家中及工作室的聖誕樹做裝飾，顧老闆站在聖誕樹旁都可見到聖誕樹比顧老闆還要高出一大截，而地下的Hermès盒更到顧老闆的膝蓋，可見Hermès盒多的程度。除了地下的Hermès盒外，聖誕樹亦掛滿了不同顏色的Hermes小包包，盡顯顧老闆的貴氣。而工作室的聖誕樹Hermès盒更堆滿地下，有網民搞笑留言：「以為自己去咗Hermès店！」

原來顧老闆用了大量的Hermes盒來為家中及工作室的聖誕樹做裝飾 (ig@kooloban)

顧老闆曾透露自己都是Hermès的粉絲，因一次偶然的機會而「入坑」：「之後唔知點解好似中毒一樣，得閒見到就買。」顧老闆不時都會在社交平台曬出Hermès靚袋，顧老闆早前生日時亦曬出25cm的喜馬拉雅Kelly，據知這個手袋需要300多萬港幣，盡顯奢華！

（IG/@kooloban）

早前顧老闆舉行60歲生日派對，但當時因為鑑於疫情嚴峻而被迫取消，老公陳仕煒在家為顧老闆準備驚喜，地上用鮮花砌成的「HBD MY LOVE」，相當浪漫。二人在2003年結婚，顧老闆對繼子陳浚霆視如己出，二人感情相當好，陳浚霆亦步顧老闆後塵加入TVB成為藝人，在TVB有固定的演出。陳浚霆在顧老闆生日上載童年合照：「親愛的，祝你生日快樂，多謝你令我的童年過得非常圓滿，令我的童年過得一啲都唔橙（慘），反而多姿多彩和充滿愛，希望繼續能成為你的驕傲，繼續向目標進發！」

繼子陳浚霆（Andrew）亦上載童年合照，向顧紀筠祝壽。（IG：@chandrew117）

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