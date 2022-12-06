施明仍留醫ICU 李泳豪不滿有人放料：我同鼎爺唔會將家事張揚

李泳豪、李家鼎專心工作，家事一向低調，但李泳豪結婚事件及今次施明入院都有傳媒知道內情，令李泳豪覺得有人放料。

施明被爆家中跌倒頭部受重擊，需要做開腦手術，至今仍然昏迷。大仔李泳漢接受傳媒訪問時，哽咽表示媽媽是他的最愛，希望能大步檻過。

對於施明被人爆做開腦手術，細仔李泳豪回覆《香港01》時直言好嬲，暗指知道爆料人是誰，他說：「由始至終知道咩事，結婚又係咁，我不嬲都唔會高調講家事，冇人想畀人知道屋企人做手術，家人亦有共識唔會講出去。其實媽媽因咩事入院係佢嘅私隱，等佢好番佢自己想講就講，我同鼎爺都係唔會將家事四處張揚嘅人。（泳漢？) 呢啲你問番佢好啲。」

李泳豪與父母感情非常好。

他透露施明手術成功，現仍留在ICU，最壞情況已過，他說：「媽咪度過咗危險期，只係未醒，要睇呢個星期進展。因為媽咪住公立醫院係唔俾人探病，但每日都有同醫生溝通，腦壓係正常，但醫生唔會講得好好。」他表示意外發生時自己不在身邊，但爸爸李家鼎和Auntie在場，而媽媽做手術時他亦有在醫院門外等，直至成功完成手術才返家。對於被指媽媽病重仍開心與太太出席活動，泳豪解釋：「因為知道媽媽情況穩定，我係唔會將家事周圍講嘅人，而且應承咗出席活動都要守承諾。」

問到與哥哥關係是否麻麻？他隱晦地說：「冇話好與壞，不過大家就冇乜溝通，我同佢各自都有家庭，佢又要照顧三個小朋友，我又啱啱結婚又要處理食店嘅工作，所以大家都冇乜機會見面。」而他與媽媽關係一直冇嘢，他說：「之前都交代過媽媽唔出席婚禮係因為身體唔太好，母子有共識，唔明點解有啲人攞嚟做新聞。」

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