許紹雄未來女婿碩士畢業擁一級榮譽雙學士學位　斯文靚仔內外兼備

現年74歲的Benz雄（許紹雄）於1992年與新加坡籍太太龍嬿而結婚，兩人的女兒許惠菁（Charmaine）於五年後出世，由於Benz雄中年得女，故一直把女兒捧在掌心寵愛。他還打本港幣7百萬元給女兒開餐廳Cafe做生意。現年25歲的Charmaine去年獲拍拖6年的未婚夫Shane驚喜求婚，Benz雄亦有在場見證感人一刻。早前這位準外父就透露女兒將於明年年底出嫁，並會在香港、新加坡兩地輪流擺喜酒。

Charmaine 2020年香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業。（IG@benz_hui）

Benz雄的準女婿Shane是新加坡人，從事銀行業，且生得斯文靚仔，一表人才，是年輕有為的金融才俊。日前Charmaine於社文網post了她與未婚夫Shane的合照，相中的Shane穿上畢業袍，Charmaine以英文留言表示碩士課程並不容易，恭喜Shane並為對方感到超級驕傲。據悉，Shane剛從香港科技大學工業工程及決策分析學系（Industrial Engineering and Decision Analytics）碩士畢業。他的學位課程亦是在科大就讀，於2020年工商管理及工業工程商雙學位一級榮譽畢業，絕對是一名學霸。

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