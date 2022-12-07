IVE張員瑛模仿23年前三星廣告　完美重演18歲的全智賢成熱話

18歲韓國女團IVE成員張員瑛四年前參加《PRODUCE 48》奪冠後加入限定團體IZ*ONE，去年再以新女團IVE成員身份出道，即橫掃多個頒獎典禮的「最佳女團」、「最佳新人」及「年度歌曲」等大獎，絕對稱得上是現時K-POP界中最高人氣的女偶像。張員瑛將於本月尾舉行的《2022 KBS歌謠大慶典》擔任主持人，早前她為電視台拍攝一段Y2K復古風格的預告片，完美模仿23年的全智賢而引起網民熱烈討論。



張員瑛是近期的大勢之一，一人接下多個代言廣告。（MBC）

全智賢於1999年拍過一個三星打印機廣告，當年的她只有18歲是個剛剛出道的新人演員，不過當時她已經深受樂天七星、三星和愛茉莉太平洋等大品牌的喜愛擔任過多個廣告的女主角。沒想到23年之後，18歲的張員瑛竟然在歌謠大慶典預告片中全新演繹18歲的全智賢，無論是背景、音樂、服裝、舞姿還是特效，都幾乎與廣告中的細節一模一樣。

全智賢於1999年拍過一個三星打印機廣告。（網上圖片）

張員瑛完美模仿當年的全智賢。（YouTube：KBS Kpop）

無論是背景、音樂、服裝、舞姿還是特效。（網上圖片）

，都幾乎與廣告中的細節一模一樣。（YouTube：KBS Kpop）

由於這個三星打印機廣告面世時張員瑛仍然未出世，因此得知自己要模仿全智賢，向娛樂圈前輩致敬時，張員瑛甚至還一度反問攝製組「什麼是電子舞？」。不過，最後張員瑛依然呈現出滿分的表現，她在預告片中跟着電子音樂節奏擺動身體，長髮伴隨着擺動飄舞起來，再加上復古的運鏡和特效，確實能以假亂真，令觀眾誤以為是千禧年代的廣告。

全智賢現年41歲。（網上圖片）

另外，網民亦大讚張員瑛絕對拍得住全智賢的美貌，不過依然有不少人認為雖然張員瑛的舞姿更勝一籌，不過缺少了全智賢舉手投足的自然魅力，慨歎全智賢果然是無人能及：「那個廣告太經典了」、「全智賢不愧是全智賢」、「全智賢不管跟誰比都是無法超越的存在」、「全智賢的魅力真的不得了」。

點擊觀看18歲全智賢 VS 18歲張員瑛：

+ 31

點撃睇更多張員瑛IG近照：