李家鼎擔心前妻昏迷未醒徹夜難眠　大細孖兄弟決裂：都係緊張阿媽

李家鼎（鼎爺）前妻施明日前在家中意外導致頭部受到重創，需要入院接受開腦手術，現在仍然留醫深切治療部，昏迷未醒。事件觸發李泳漢和李泳豪（豪仔）兄弟決裂，細孖豪仔暗示大孖是爆料人，《香港01》今日致電大孖泳漢，他未有再透露媽媽情況，只說：「我已經唔想再講，呢啲係媽媽嘅私隱，我依家好憂心，全副精神都放喺阿媽度。」對於被指是爆料人，他即緊張地說：「唔答，完全唔會答。（有冇同細佬溝通？）我唔答嘞呢啲！」然後匆匆掛線。

李泳豪提起阿哥都嬲嫐地。（TVB娛樂新聞台截圖）

李泳豪其實好錫媽媽。（IG@drift_greg）

李家鼎好擔心施明病情，搞到徹夜難免。 （IG@drift_greg）

李家鼎同施明離婚多年，施明曾坦言做不到「再見亦是朋友」，因為現在只有親人的情。（IG@drift_greg）

鼎爺為兄弟決裂解畫

對於兄弟反目零溝通，身為爸爸的鼎爺亦有為兩子講好說話，他在電話中說：「兩個都緊張個阿媽，我都緊張呀，始終屋企發生咁大件事，我噚日都成4點先瞓，依家又要開工，雖然離咗婚，但始終都係老婆嚟㗎嘛。」問到施明最近情況？他說：「應該好啲啦，但真係唔講嘞，唔好意思。」

李泳豪婚禮，媽媽同哥哥一家都冇出席。（IG@drift_greg）

李泳漢同李泳豪原本感情好好。（IG@drift_greg）

豪仔昨日在電視城如常開工，接受TVB娛樂新聞台訪問時，一提起阿哥泳漢即句句有骨。主持人問他有沒有跟哥哥聯絡？豪仔說：「我唔需要同佢聯絡，佢亦冇同我聯絡，我能夠叫佢做嘅，就係唔好講咁多嘢！」是否指哥哥放料？豪仔直率地說：「我相信觀眾明就會明架嘞，其他人唔明，但睇到都知發生咩事，我剩係想講，唔好講咁多嘢。」有指施明因為不滿新抱年紀大，所以缺席婚禮，豪仔帶點激動說：「一嬲都冇嘢，我結婚時已經好多是非，我嗰時都唔想講，但今次我媽咪咁大件事都攞嚟講，咁就唔得架嘞！」

對於被指媽媽昏迷，仍開開心心攜妻出席活動，豪仔解釋：「第一我係藝人，嗰個係我師傅嘅一個活動，好耐之前已答應咗，我唔會帶情緒去參加人哋嘅活動。第二，我就係唔想人留意到，我屋企有事。」

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