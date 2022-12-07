林俊賢受負面新聞拖累 登Google熱搜娛樂名人NO.1：非常唔開心

Google香港2022年度搜尋榜今日（7日）公佈結果，Google 搜尋趨勢反映過去一年香港人關心的熱門話題，當中「年度熱搜娛樂名人」由林俊賢得第一位，擊敗當紅歌手、每次開演唱會都一票難求的張敬軒和林家謙，其餘十大依次是：林志穎、袁嘉敏、COLLAR、Johnny Depp、李易峰、Amber Heard、Will Smith。

林俊賢成Google「年度熱搜娛樂名人」第一位。（受訪者提供）

林俊賢指女兒未夠班，拒合作。（林俊賢微博）

林俊賢今日回覆《香港01》，問到有沒有想過自己人氣咁勁？他以短訊回覆：「不嬲都好勁嘅啵！」對於成為熱搜第一名，與女兒林鈺洧當選港姐冠軍及負面新聞有關，他直言：「非常唔開心！但正面諗，都係好事。」

已移居內地的林俊賢，未有考慮返香港演藝圈發展，表示一切隨緣，但如果有機會都想跟表妹Naomi（馮鎵瀠）合作，問到可介意跟林鈺洧一齊拍劇？他說：「暫時唔考慮，等佢夠班先。」

林銍洧當選後，媽媽出嚟爆料數臭林俊賢。（林鈺洧IG）

林俊賢話想同表妹Naomi合作，阿女冇份。（網上圖片）

62歲的林俊賢在80年代末期與周星馳、梁朝偉、劉青雲和溫兆倫並列TVB一線當家小生。他與前妻所生的女兒林鈺洧當上港姐冠軍，卻被前妻指控曾家暴及沒盡爸爸責任，雙方隔空互戰，林鈺洧則踢爆林俊賢講大話，自己15歲重遇父親時被要求做親子鑑定，稱父親從沒撫養過自己，另一邊林俊賢的前女友及兒子就力撐他。

「熱搜娛樂名人」十強：