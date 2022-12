袁嘉敏鬧爆鍾培生父子人渣登Google熱搜娛樂名人NO.5　感自豪開心

Google香港2022年度搜尋榜昨日(7/12)公佈結果,Google 搜尋趨勢反映過去一年香港人關心的熱門話題,當中「年度熱搜娛樂名人」由林俊賢得第一位,其餘十大依次是:林志穎、袁嘉敏、COLLAR、Johnny Depp、李易峰、Amber Heard、Will Smith。排第五位的袁嘉敏 (Candy) 獲得這個排名,完全是因為她於今年4月1日愚人節當日,突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣,表示:「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」直指鍾氏父子絕非好人,直斥他們人品很有問題,而且父子會有古怪要求,事件震撼全城。

Candy突然驚天大爆料鬧爆鍾培生父子。(袁嘉敏ig)

而Candy對於自己在這個2022年度搜尋榜上排第五感到十分之開心和自豪,並未有因為是負面新聞帶來的熱搜而覺得不高興。她昨日於IG story post了該排名榜,並留言表示:「Back on the top 10 search list again this year (今年重回熱搜榜頭10位)」又謂:「Save this official photo when I am higher than Johnny Depp (儲存底這張官方照當我排名高過尊尼特普)」,足見她對於自己是次排名感到滿意。