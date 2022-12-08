53歲陳淑蘭顏值飆升激似關之琳　因太上鏡曾搞喊「大美人」李嘉欣

現年53歲的「蘭子」陳淑蘭昨日（7/12 ）現身尖沙咀出席活動，在接受《香港01》訪問時，她笑言年級漸大周身病痛，五十肩、關節炎、富貴包樣樣齊。雖然看似歲月不饒人，但值得一久未露面的陳淑蘭乍看之下竟然與關之琳撞樣，甚至除罩影相時都與「大美人」有幾分相似。每當講起蘭子，不少網民會想起她在《家有囍事》中飾演黃百鳴情婦，而她邊唱《金絲雀》邊在床上打滾的場面可以說得上是經典中的經典，令搞笑形象深入民心，導致不少人都忘記她是一位美人，其誇張程度是用美貌擊敗「大美人」李嘉欣，此事更令對方不服輸而流淚。

陳淑蘭激罕露面同關之琳撞樣 嘆年紀大儲齊五十肩富貴包關節炎

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提起「1988年度香港小姐競選」，大家一定會想起李嘉欣，當時她的混血美貌令不少觀眾讚歎，因此年僅18歲的李嘉欣以大熱姿態稱霸比賽，勇奪冠軍和國際親善小姐兩個獎項，不過最上鏡小姐的獎項就被同屆參賽者陳淑蘭奪得。

此事件對李嘉欣打擊甚大，在2014年10月，李嘉欣出席汪明荃主持的無綫節目《女皇的盛宴》時舊事重提：「我想贏，但自己好幼稚，衝入後台哭個不停。」隨後在2015年，於內地節目《魯豫有約》李嘉欣解釋：「當初參選時覺得自己不會入圍，但後來報紙一直寫『她肯定會拿最上鏡小姐！』女孩子的心態是，每個人都覺得我可以，其實我應該可以，但是又不知道自己表現不好。」主持魯豫聽到她這樣說有點疑惑：「最上鏡小姐不就是比誰最上鏡嗎？」李嘉欣繼續解釋：「起碼你上台時要有自信，如果你沒有那個氣勢……那時候大哭，是因為覺得好像讓人家失望，也從來沒試過失敗，所以當時衝進後台便馬上哭，是心碎的感覺。」

1988年，李嘉欣以大熱姿態勇奪港姐冠軍，但失落最上鏡小姐。（網上圖片）

一滴水令李嘉欣痛失「最上鏡小姐」

蘭子憶述當年參選已知李嘉欣是大熱：「個個都估李嘉欣拿『最上鏡小姐』，怎會輪到我？即使你今日問我，我都覺得應該是李嘉欣拿，但偏偏世事就是這樣奇妙。」她更分享李嘉欣失落這重要獎項的原因。當年無綫安排一眾佳麗，和杜德偉飛往泰國芭堤雅拍攝外景，期間大會安排「最上鏡小姐」評分環節，蘭子表示：「影到她時，剛巧有水花入眼，就矇了眼，輪到我時就靚一靚，當然高分。」

另一個原因跟評判有關，當年韓國天王趙容弼獲邀擔任準決賽嘉賓和評判，與新加坡女歌手谷行雲和肥媽（Maria Cordero）一同演唱《共同渡過》，而趙容弼就是令蘭子奪獎的關鍵人物：「原來韓國人喜歡臉圓的女仔。」

陳淑蘭是「1988年度香港小姐競選」中「最上鏡小姐」得主。（網上圖片）

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