林建岳四代同堂為林老太賀壽　謝玲玲離婚多年與前奶奶情同母女

人稱「岳少」的林建岳與前妻謝玲玲育有林孝賢、林恬兒（Emily）、林愛兒、林孝能及林心兒（Elly），日前他們一家人就為「岳少」媽媽余寶珠慶祝98歲大壽，Emily在IG分享了一系列壽宴的照片，相中所見「岳少」在餐廳設宴為老母親慶祝，生日蛋糕上寫有「嫲嫲生日快樂，福如東海，壽比南山」的字樣，更擺了幾個壽桃，而「岳少」同兒子林孝賢、女兒Emily及Elly都身穿紅色衫，為林老太賀壽，十分喜慶！



「岳少」同兒子林孝賢、女兒Emily及Elly都身穿紅色衫，為林老太賀壽，十分喜慶！（IG截圖）

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除了幾個仔女之外，「岳少」的孫女、Emily的囡囡亦有出席壽宴，雖然為了保護囡囡，Emily未有公開愛女的樣貌，但見小妹妹攬實「岳少」，畫面非常溫馨。而「岳少」的前妻謝玲玲雖然未有出席壽宴，但她亦有特別為前奶奶賀壽：「奶奶生日快樂，身體健康！」據知林建岳父母都非常喜歡謝玲玲這位新抱，即使謝玲玲與林建岳已經離婚多年，但她與余寶珠依然保持密切關係，兩人更以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱」相稱，每逢大時大節，謝玲玲都會與幾個仔女一起同前奶奶慶祝。

謝玲玲亦有特別為前奶奶賀壽。（IG截圖）

謝玲玲在1995年與前夫林建岳離婚後，獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她投資房地產，成功將身家愈滾愈大，現時獨居於九龍塘近6,000呎的獨立屋，生活無憂的她不時相約好友聚會，又會抽時間與家人相聚，個個仔女都遺傳了媽媽的美貌，五官精緻且氣質出眾，相當出色！