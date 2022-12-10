黎芷珊痛失兩貓喊到眼腫　與舊愛張達倫齊送別：沒有您日子很難過

黎芷珊跟年紀相差12年的張達倫拍拖9年，但因她拒絕生B，這段姊弟戀終在2012年分手。不過，二人一直保持好朋友關係，即使分手，仍一同照顧在拍拖時領養的兩隻貓咪吱吱和喳喳，每當黎芷珊外遊，張達倫都會代為照顧貓咪。

上月愛貓喳喳突然離世，昨日（9日）黎芷珊在社交網上載告別儀式的照片，張達倫亦有出席。相中見黎芷珊雙眼通紅，喊到眼腫，與張達倫一起在愛貓遺體前拍下最後合照，心痛表示：「感謝您接近20年的陪伴， 沒有您的日子很難過 ！ I miss you so much my dear ChaCha boy! 」張達倫亦有轉發合照，並寫著：「去第二度玩啦，20歲好叻仔啦，乖乖喳喳。」網民紛紛留言叫芷珊好好保重。

黎芷珊和張達倫一齊送別愛咪。（IG@maxc）

黎芷珊連失兩愛貓，去年9月吱吱離開時已經好傷心，發文表示：「沒有你在我身邊的日子實在太難過！I miss you so much Chi Chi boy! 18年前我們一起帶你返屋企，如今一起送別你，都算是圓滿了！這些年來，多謝你陪伴我渡過了開心同唔開心的日子，相信你而家應該去咗一個好好嘅地方，健健康康開開心心地生活！I will always love you my Chi Chi boy!」當時舊愛張達倫亦有到場送愛貓最後一程。

張達倫亦有出席告別儀式。（IG@marialuisaleitao）

兩隻領養的愛貓吱吱和喳喳。（IG@marialuisaleitao）