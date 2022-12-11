黃心穎泥鯭拍拖睇世界盃捧摩洛哥　近況曝光靚樣容光煥發愛得甜蜜

今屆世界盃賽事正進行得如火如荼，全城掀起了一股睇波熱潮，當中不少賽事均十分精彩，經過連場激戰，四強隊伍亦終於誕生。商台DJ謝茜嘉亦有與老公以及一班老友一起睇波，她與摩洛哥丈夫當然有捧摩洛哥隊場，昨晚摩洛哥與葡萄牙爭奪四強席位，夫妻倆就與好友們齊齊為摩洛哥打氣。謝茜嘉把他們睇波的片段放上了IG，片中可見黃心穎與男友，Rubberband鼓手泥鯭（黎萬宏）拍拖現身，兩人都睇得投入又興奮。

謝茜嘉與她的摩洛哥老公。(謝茜嘉ig)

片中可見謝茜嘉昨晚相約大班好朋友一起睇波，非常熱鬧，亦意外曝光了久未公開露面的黃心穎近況。謝茜嘉拍片影住好友們睇波時的情況，他們邊睇波邊食零食飲啤酒以及打邊爐聚餐。在摩洛哥對葡萄牙的大戰開波之際，黃心穎即舉起拳頭歡呼尖叫，兼且露出笑燦爛笑容，看來相當期待這場賽事。而她的男友泥鯭就坐在她身旁，望住女友一臉冧爆。謝茜嘉與Rubberband四子是多年好友，今次泥鯭帶同黃心穎拍拖赴會，明顯可見心穎早已融入他的朋友圈，足證兩人拍拖兩年多至今感情穩定。

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