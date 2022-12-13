林盛斌變「蔥油撈麵大王」　3日賣廿萬包進帳400萬：賣到美加大馬

林盛斌（阿Bob）今日（12/12）為《新春開運王》節目錄影，他接受《香港01》訪問時表示，對比兩年前換了新主持謝雪心（心姐）、蔡國威和阮嘉敏，感覺新鮮之餘又可以邀請老朋友上節目做嘉賓。他說：「今次有鼎爺同陳定幫師傅，師傅話我2024年仲會好啲！」



阿Bob表示師傅 批他在2023年發展也會不錯。

阿Bob表示，師傅 批他在2023年發展也會不錯。他說：「一定要朝住好多方面諗，行出嚟嘅路就會更加好。」他續說最近的小生意發展得不錯，尤其是近日推出的蔥油撈麵推出數日就售清。他說：「估唔到大家對撈麵呢樣嘢興趣大到咁，年幾前同拍咗講過，自己最大心願就係整自己嘅撈麵，無論係咩味都好！」

他亦透露，經過了長達9個月時間才終於研發成功。他說：「我仲記得，最後決定嗰日，我仲叫埋我屋企人成家，同埋仔女一齊試食畀分，最後揀出嚟就係呢款。」

林盛斌（阿Bob）為《新春開運王》節目錄影。

阿Bob表示，由出post起計3，4日內就已經售清了5萬盒，現時也已經着台灣製造商趕製下一批，期望在聖誕節前可以上架第二批貨。以一盒售88元計算，就已輕鬆進帳440萬。他說：「一盒4包，其實我哋都出咗成二十萬包，呢個數字開心㗎。唔係話賺到啲咩大錢，因為我哋研發嘅時候都投資咗筆錢，無論係時間心機或者金錢，所以今次賺到嘅錢都係會擺返落去。」阿Bob也透露，現時已有幾個海外分銷商表示有興趣，之後或者會推廣到美加地區、馬來西亞以及澳門等地方。他說：「已經有分銷商表示好有興趣，美加，馬來西亞，好多朋友都想食。」之後是不是會成為「蒽油撈大王」？他笑言：「蟲草大王個friend？」阿Bob也透露，除了撈麵之外最近也開始售賣維他命補充產品。