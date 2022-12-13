陳茵媺復出拍劇一波三折確診延期完成　萬幸冇返屋企瞓冇傳染陳豪

藝人陳茵媺（Aimee）同陳豪（阿Mo）2013 年宣布結婚及仔金出生後，Aimee便淡出娛樂圈專心相夫教子，最近Aimee後出拍劇，更與阿Mo一同拍攝無綫新劇《羅密歐與祝英台》。劇集原本於9月開拍，但因為當時他們的細女Camilla確診新冠肺炎，Aimee及阿Mo為密切接觸者，所以需要即時停工進行隔離，《羅密歐與祝英台》一劇原先今個月完成拍攝，但據知Aimee近日因為確診，所以再度延誤。

陳茵媺同陳豪相隔13年再次同框拍劇 (ig@aimeechan_official)

據報道指，Aimee近日確診新冠肺炎，聲音變得沙啞，有明顯的病徵。《羅密歐與祝英台》一劇亦因為Aimee確診而延遲殺青，Aimee更表示因為近日通告比較密集，所以沒有回家，Aimee選擇留在將軍澳休息。Aimee因為家中有小朋友，怕小朋友受到感染，所以安全措施一向滴水不漏，而今次Aimee亦做了多次快測都呈陰性，Aimee不放心而去做核酸檢測便發現自己確診。

Aimee近日確診新冠肺炎 (ig@aimeechan_official)

因為Aimee最近沒有回家，所以家中的小朋友與阿Mo都安全，沒有受感染，而且不用進行隔離。Aimee覺得十分幸運，沒有牽連到家人。

Amiee冇返屋企，所以冇傳染屋企人 (ig@aimeechan_official)

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