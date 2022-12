名媛薛芷倫59歲生日樣貌愈見精緻似足芭比　齊蔭年輕打扮飄少女味

有「Ball后」之稱的薛芷倫 (Fanny) 於本月10日度過了她的59歲生日,日前她就於她的IG分享了天下第一關鄭紹康 (Francis) 為她慶祝生日的靚相,並留言表示:「It’s my birthday week 💞💞💞 Thanks Francis for my first cake and well wishes 🌸🎂💕」而Francis亦有在IG出post祝賀壽星女:「Over 20 years of friendship, happy birthday to Fanny! 🤩🎂🥂 」相中的Fanny樣貌愈見精緻,即使已年近60歲,但臉部肌膚依然十分緊緻,五官輪廓更是像極Barbie公仔似的,加上齊蔭丸子頭以及時尚年輕的打扮,竟散發出陣陣少女味。

點擊睇Fanny慶祝59歲生日的靚相:

+ 5

Fanny出身自富裕家庭,父親薛萬康是富商,她自小過著上流社會生活,畢業於紐約大學。Fanny於20歲完成學業返港後,在機緣巧合之下加入娛樂圈,她的父親在她22歲時離世,遺下大筆財產給她。Fanny在26歲嫁給香港60年代五大富豪之一的馬錦燦長子馬淸偉,婚後育有兩子一女,惜兩人最後離婚收場。Fanny年輕時以及離婚後仍活躍於上流社會的名人盛會,又經常出席各大時尚名牌活動,因而有「Ball后」美譽。

+ 21