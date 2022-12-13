「最強繼母」楊卓娜呻屋企冷清變得好孤獨：大家姐一個人搬咗出去

有「最強繼母」之稱的楊卓娜（Lenna）今日（13/12）現身銅鑼灣出席頒獎禮。提到楊卓娜經常在無綫（TVB）劇集中亮相，有份演出的新劇《有種好男人》亦會在12月底出街，她坦言最近都忙於為其他劇集開工，還為了拍攝新劇而學習鋼管舞：「我第一次接觸鋼管舞，亦都係我近期好忙同壓力好大嘅原因。」被問到如此忙碌如何抽空陪伴小孩時，她表示甚少外出應酬：「除非真係有朋友生日，或者好耐冇見嘅朋友約食飯，可能一個月約一、兩次，唔係嘅話就盡量每日留喺屋企同小朋友食飯。」

楊卓娜今日現身銅鑼灣出席活動。（陳順禎攝）

聖誕節將至，Lenna已經提前放置應節裝飾，她透露一家人非常重視節日，再加上接下來將會舉辦多個派對，因此一家人會齊齊分工幫手：「不過兩個家姐大啦，佢哋好難幫到手，剩番細妹，宜家佢仲聽我控制，可以威逼利誘佢幫我手。因為二家姐今年大學畢業要準備考試，就算係放假都要做到好夜，咁大家姐就要開工，而家佢一個人搬咗出去住，好多時都要禮拜六、日先見到。大家姐大個女啦，佢希望有自己空間，想招呼朋友返屋企玩（二家姐會唔會都搬出去住？）唔知啊，最好唔好啦！好孤獨呀我，屋企靜咗好多。」

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