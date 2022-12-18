張曦雯公屋出身父母都係華人樣 爸爸高度面型有黎明影子

張曦雯（Kelly）五官輪廓深邃，擁有一副混血兒靚樣，經常被質疑整容，又被指與吳彥祖撞樣。日前Kelly在IG貼出與媽媽的合照又鬧出小風波，有網民指母女不太似樣，更有人在討論區召喚「抽水KOL」林作，要求替Kelly與媽媽驗一驗DNA，林作寫道：「我好公道嘅，攞佢老豆個樣黎睇過先！」

張曦雯擁有混血兒的美感。（ig@kelllycheung）

被指母女完全唔似樣。（ig@kelllycheung）

Kelly在活動中表明自己個樣似爸爸，明年1月一家人會在香港過農曆新年，到時會影一張全家福，以解大家疑慮。但其實不用多等一個月，Kelly過去多次在社交平台上載一家四口合照，當中見張爸爸望落都似中國人樣，身高和面型更有點黎明影子，方長面、鼻高眼圓，相對張媽媽，Kelly確實較似爸爸多一些；反而哥哥就跟媽媽餅印一樣面圓圓，但不少網民就覺得似Kelly細佬。

Kelly唧哥哥（右）好似媽咪。（ig@kelllycheung）

Kelly嘅爸爸有啲黎明影子。（ig@kelllycheung）

Kelly曾晒童年相，被指同吳彥祖撞樣。（ig@kelllycheung）

現年32歲的張曦雯12年奪國際中華小姐冠軍，初入行時主持明珠生活節目，流利英語作風化，予人高不可攀的感覺，唔少人都以為她是富家女出身。但其實Kelly只是出身草根家庭，小時候在黃大仙下邨長大，是名副其實的屋邨妹，父親任職技工，母親則與親友一起經營美容店。有指張爸爸篤信命理，在Kelly兩歲時幫她由詠欣改名做曦雯，並在Kelly小學四年級時舉家移民美國，父母辛苦供兩兄妹讀大學，改寫人生。

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